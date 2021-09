Neun Durchsuchungen wegen Kinderpornos in der Region

Beim Polizeieinsatz in den Landkreisen Unterallgäu und Günzburg wurden auch Waffen sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat am Dienstag insgesamt neun Objekte in den Landkreisen Unterallgäu und Günzburg sowie in Memmingen durchsucht. Es ging um den Besitz von Kinder- und Jugendpornografie. Die Beamten stellten Endgeräte und Datenträger sicher. Zudem beschlagnahmten sie zwei Waffen.

Die Beamten wurden von der Bereitschaftspolizei unterstützt

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kripo Memmingen rückten die Polizisten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Königsbrunn aus und durchsuchten neun Objekte. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene im Alter zwischen 14 und 43 Jahren. Insgesamt beschlagnahmten die rund 50 Einsatzkräfte 13 Smartphones sowie fünf Laptops und weitere Speichermedien, die nun ausgewertet werden.

Anlass der Ermittlungen waren kinderpornografische Videos und Bilder, die in Chatgruppen verbreitet wurden.

Ein 29-Jähriger besaß eine Panzerfaust und ein Maschinengewehr

In der Wohnung eines 29-jährigen Beschuldigten fand die Polizei zudem eine Panzerfaust sowie ein Maschinengewehr und stellte sie sicher. Inwieweit die Kriegswaffen wie angegeben tatsächlich unbrauchbar gemacht wurden, wird geprüft.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei Kinderpornografie bereits der Besitz eines solchen Bildes oder Videos einen Straftatbestand darstellt. Dieser Auswirkungen sind sich insbesondere Jugendliche im Umgang mit sozialen Medien oft nicht bewusst. Auch das automatisierte Herunterladen von derartigen Dateien zum Beispiel über WhatsApp, kann bereits eine Straftat sein, die in jedem Fall Ermittlungen nach sich zieht, so die Polizei. (mz)