Unterallgäu

vor 33 Min.

Unterallgäuer Landrat Eder: „Ich bin nicht gegen die Impfung“

Plus Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder nimmt Stellung zur Kritik der Ärztlichen Kreisverbands und äußert sich auch zu einer Impfpflicht, die die Freien Wähler inzwischen fordern.

Von Johannes Schlecker

Der Ärztliche Kreisverband Memmingen-Unterallgäu hatte sich angesichts der dramatischen Entwicklung bei den Corona-Fällen und der sich immer weiter zuspitzenden Situation auf den Intensivstationen in einem Offenen Brief an Landrat Alex Eder gewandt. Darin appellieren die Ärzte an den Kreischef, seine Position und seine Äußerungen in Bezug auf die Corona-Schutzimpfung zu überdenken. So lehnte Eder etwa eine Auskunft über seinen Impfstatus ab und sprach von einer „individuellen Entscheidung“. Unterstützung erhält er von der AfD-Kreistagsfraktion. Auch sie betrachtet eine Entscheidung für oder gegen das Impfen in einer Stellungnahme „als eine in individueller Verantwortung liegende Angelegenheit“. Unsere Redaktion wollte nun von Landrat Eder wissen, wie er zur Kritik des Ärztlichen Kreisverbands steht.

