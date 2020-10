vor 16 Min.

Unterallgäuer Musiker hadern mit den Corona-Einschränkungen

Plus Franz Josef Pschierer, Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbund ASM, appelliert an die bayerische Staatskanzlei, sich an Österreich ein Vorbild zu nehmen.

Von Johann Stoll

Je länger die Corona-Krise die Blaskapellen zum Pausieren zwingt, desto größer ist die Gefahr, dass Jugendliche ganz mit dem Musizieren aufhören. Beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund ASM sieht man die Corona-Vorgaben der Staatsregierung deshalb inzwischen in Teilen sehr kritisch. ASM-Präsident Franz Josef Pschierer hat deshalb im Namen aller 17 Bezirke des ASM ein Schreiben an Staatskanzleichef Florian Herrmann verfasst. Das Schreiben liegt der Redaktion vor.

Jugendliche könnten die Motivation verlieren, ein Instrument zu spielen

Auf einer Videokonferenz hatten sich alle 17 Vorsitzenden beziehungsweise deren Stellvertreter zusammengeschaltet. Alle teilen die Sorge, dass Jugendliche ihre Motivation verlieren könnten, wenn nicht mehr geprobt werden kann und wenn es keine Auftritte mehr für die Kapellen gibt. Dass wegen der Corona-Ansteckungsgefahr derzeit fast nur in kleinen Gruppen musiziert werden darf, werde im Großen und Ganzen akzeptiert. Das sagte Pschierer gegenüber der MZ.

Bei Proben von Blasorchestern gilt eine Abstandsregel von zwei Metern. Weil die allermeisten Blaskapellen aber nicht über ausreichend große Räume verfügten, müssten diese auf Proben verzichten. Deshalb fordert der ASM von der Staatsregierung, diese Zwei-Meter-Abstandsregel abzuschaffen.

Wegen Corona kaum Proben größerer Gruppen möglich

„Die Aufrechterhaltung eines Probebetriebes und damit auch die Existenz vieler Vereine sind existentiell bedroht“, heißt es in dem Brief Pschierers an Herrmann. Der ASM vertrete allein im Regierungsbezirk Schwaben rund 40.000 aktive Musiker und über 800 Ensembles. „Die Lage ist mehr als prekär“. Das Kulturgut Blasmusik – mit ein Aushängeschild Bayerns in der Wahrnehmung der Welt – drohe unter den Finger zu zerrinnen.

Vorbild ist Österreich. Dort gilt für Musikkapellen ein Abstand von einem Meter. Bei 140.000 Musikern im Land, so Pschierer, sei es bei dieser Regel bisher zu keinem signifikaten Infektionsgeschehen gekommen. Würde diese Regel auch in Bayern gelten, „könnte der Großteil der Musikproben stattfinden“, sagt der frühere Wirtschaftsminister.

Werden Kulturschaffende benachteiligt?

Kulturschaffende hätten generell den Eindruck, dass sie gegenüber dem Wettkampfsport benachteiligt würden. Die Begrenzung von 200 Besuchern eines Konzertes hält Pschierer für nicht angemessen, weil die Größe eines Raumes nicht berücksichtigt werde. Kunstminister Bernd Sibler hat derzeit am Nationaltheater in München einen Pilotversuch laufen. Dort sind 500 Zuschauer zugelassen. Pschierer erhofft sich für die Kulturschaffenden davon generell ein klares Signal, dass mehr Zuhörer zugelassen werden können.

Die Festhalle in Hawangen vertrage weit mehr Besucher als die 200. Für das Stadttheater Mindelheim sei das angemessen. „Wir vermissen eine größere Differenzierung“. Für viele gehe es um die Existenz, betont der ASM-Präsident.

