11:59 Uhr

Vermisster Mann aus Bad Wörishofen radelte 50 Kilometer weit umher

Große Suchaktion mit Polizei und THW nach einem 75-Jährigen aus Bad Wörishofen.

Am Samstagvormittag verließ ein 75-Jähriger Bad Wörishofer das Haus, kehrte aber nicht mehr zurück. Die Familie des Mannes meldete ihn am späten Abend als vermisst.

Es startete eine großangelegte Suche mit mehreren Polizeistreifen sowie Unterstützungskräften des THW Memmingen. In den frühen Morgenstunden am Sonntag entdeckte ein Passant den Vermissten in Mindelheim. Der 75-Jährige war leicht unterkühlt.

Ein GPS-Tracker zeigte, wie weit der Mann geradelt war

Ein von ihm mitgeführter GPS-Tracker zeigte, dass der Mann mit seinem Fahrrad eine Strecke von weit über 50 Kilometern zurückgelegt hatte. (mz)

