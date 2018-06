20:08 Uhr

Wenn bei Adebars der Klapperstorch kommt

In den Unterallgäuer Nestern sitzen so viele Jungvögel wie nie zuvor. Doch nicht alle überleben

Von Ulla Gutmann

Bereits im vergangenen Jahr hatten so viele Störche wie nie zuvor im Unterallgäu Nester bezogen und gebrütet, und auch wenn nicht aus allen Eiern kleine Störche schlüpften und noch manch ein Jungstorch starb, gab es zuletzt etwa 40 Jungstörche, die davonfliegen konnten. Dieses Jahr sorgten nochmals deutlich mehr Storchenpaare für Nachwuchs im Unterallgäu. In Pfaffenhausen, wo 2017 in zwei Nestern zuletzt vier Jungstörche aufgezogen worden waren, bauten die weißen Vögel zahlreiche neue Nester, zwei auf Strommasten, sodass Mitarbeiter der Lechwerke die Leitungen isolieren mussten. In einem dieser Nester sitzen jetzt drei hungrige kleine Störche, die sehnsüchtig die Storcheneltern erwarten, die unterwegs sind, um Nahrung heranzuschaffen. Mit viel Tüftelei und Beharrlichkeit bauten drei Storchenpaare auf dem Sendemast ihre Nester, aus zwei Nestern schauen jetzt kleine weiße Köpfchen hervor. Nachdem das Nest vom Kirchendach heruntergerutscht war, nutzte ein Storchenpaar die restlichen, verbliebenen Zweige, die im Lawinenschutzgitter hängen geblieben waren, und baute dort sein Nest. Nachdem aber bei Regen das Wasser vom Dach direkt in das Nest fließt, die Platzierung am Dach denkbar ungünstig ist, sind in diesem Nest keine Storchenküken geschlüpft. Im altbewährten Nest auf dem Blindenheim sitzen zwei schon recht große, gesunde Storchenkinder und bei der Storchenbrauerei sind es in diesem Jahr drei Jungstörche.

In Kirchheim ist der Storchenmast bei der Firma Holzheu wieder voll belegt. In einem Nest sind keine Jungstörche, aber sonst bewegt sich die Zahl der Storchenkinder zwischen einem bis vier pro Nest, insgesamt etwa 20 Jungstörche, wie Karin Holzheu berichtete. Sie wusste außerdem, dass auch in Kirchheim auf dem Sendemast ein Nest gebaut und bis jetzt erfolgreich zwei Jungstörche aufgezogen wurden. Außerdem gibt es ein Nest auf der Kirche und ein neues Nest auf einem Kamin auf dem Kirchheimer Schlossdach.

In Bedernau, wo die Storchenpaare die vergangenen Jahre wenig Glück hatten, sitzt dieses Jahr ein Jungstorch im Nest auf dem Schloss. Seine drei Geschwister jedoch sind gestorben. Auch in Tussenhausen haben die Jungstörche nicht überlebt. Georg Frehner vom Landesbund für Vogelschutz berichtet, dass es dort heftige Revierkämpfe mit anderen Störchen gegeben hat, denen die Jungvögel zum Opfer gefallen sind.

In Salgen wohnt Familie Storch mit einem Jungtier im Nest, letztes Jahr klapperten dort vier Jungstörche. Futtermangel, heftige Regengüsse und Gewitter haben auch in anderen Nestern dazu geführt, dass Jungstörche starben, wie beispielsweise auch in dem Nest auf dem zweiten Strommast in Pfaffenhausen. Insgesamt werden heuer aber wohl trotzdem mehr Jungstörche ausfliegen als 2017.

Georg Frehner freut sich sehr über die zahlreichen „Brutversuche“ und die vielen Störche im Landkreis. Nach seinen Beobachtungen sind in Lauben, Babenhausen und Kettershausen jeweils mindestens zwei Jungstörche in den Nestern. In Wiedergeltingen sind es gleich vier und in Türkheim drei. In Stetten wird der Nachwuchs noch erwartet und auch aus Bronnen, Bronnerlehr und Rammingen wartet Frehner noch auf gute Nachrichten.

Themen Folgen