vor 15 Min.

Würge-Attacke im Auto

Zwei Männer geraten auf der Heimfahrt aneinander, in Bad Wörishofen ergreift der Ältere nach einer Attacke die Flucht.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen 18-Jährigen aus dem Raum Landsberg. Der junge Mann war in einem Auto mit einem 35-Jährigen in Streit geraten, wie die Polizei berichtet. Der Ältere hatte sich von Bekannten am späten Mittwochabend nach Hause an die Zugspitzstraße in Bad Wörishofen fahren lassen. Am Ziel angelangt, habe der 18-Jährige den Wörishofer kurz gewürgt, berichtet die Polizei.

Der 35-Jährige habe die Flucht ergriffen und dabei sein persönlichen Sachen im Auto zuückgelassen. Ob weitere Straftatbestände vorliegen, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. (mz)

