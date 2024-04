Der Handwerkernachwuchs kann mutig in die Zukunft schauen

Nach erfolgreicher Ausbildung wurden jetzt die besten jungen Handwerkerinnen und Handwerker aus der Region geehrt.

„Ganz egal, wie schwierig die Zeiten sind, gemeinsam kommen wir voran“, betonte Josef Sigel, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Kempten, anlässlich der gemeinsamen Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaften Kempten und Memmingen-Mindelheim in der Festhalle in Dietmannsried. Im festlichen Rahmen wurden 196 junge Handwerkerinnen und Handwerker aus 17 Berufen geehrt.

Sigel wählte ein Beispiel aus dem Sport, den Playoffs im Eishockey, um zu verdeutlichen, wie wichtig Teamgeist ist. Was ihn dabei immer besonders fasziniert, so Sigel, ist die gemeinsame Leistung der Mannschaft, der Trainer, der Betreuer und der Zuschauer. Gemeinsam könnte man Vieles erreichen, doch es sei wichtig, dass jeder seinen Beitrag leiste. „Wenn wir miteinander reden und gemeinsam Lösungen suchen, dann kommen wir voran“, ist Sigel überzeugt. Dann könne man auch mutig in die Zukunft schauen.

Die jungen Talente sollen verstärkt für das Handwerk werben

Kammer-Präsident Hans-Peter Rauch zog ebenfalls eine Parallele zum Sport: „Wir spielen wirtschaftlich unter unseren Möglichkeiten. Wir haben ein gutes Fundament und das beste Ausbildungssystem auf der Welt, wir haben Talent und gutes Potenzial, machen aber zu wenig daraus“, erklärte Rauch die Tatsache, dass in Deutschland 16 Prozent der jungen Menschen zwischen 25 und 34 Jahren weder einen Berufsabschluss noch die Hochschulreife haben. Rauch bedauerte, dass das Handwerk immer noch nicht genügend politische und mediale Aufmerksamkeit erfahre und appellierte an die Junggesellinnen und Junggesellen, für die Handwerksberufe zu werben. Sie hätten eine Vorbildfunktion und sollten auch zeigen, dass es sich lohnt, einen Handwerksberuf zu ergreifen.

Aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim wurden folgende junge Leute geehrt:

Elektroniker/-in: Patrick Bail (erster Platz im Bundesleistungswettbewerb. Ausbilder: Minck Elektro, Memmingen)

Ida Hartmann (Elektro Lutz, Stetten)

Friseurin: Kerstin Wiest (Frisör Ralph Froescheis, Memmingen)

Feinwerkmechaniker: Lukas Mayer und Johannes Ziegler (beide Wanzl Metallwarenfabrik, Kirchheim)

Metallbauer: Nikolai Armin Graf (Burger-Wasserkraftanlagen, Markt Rettenbach), Paul Eberhard Simon (Praxisbester, Ausbilder: Hans Möhrle, Mindelheim), Mario Veit (Trautwein Fahrzeugbau, Benningen)

Bau- und Landmaschinenmechatroniker: Maximilian Kilian Gaßner (Baywa), David Scharrer (Gruma Nutzfahrzeuge, Friedberg), Maximilian Schuster (Claas Württemberg, Erkheim), Lars Stolz und Daniel Möhle (beide Baywa). (mz)