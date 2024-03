Unfall: Auto stößt in Irsingen mit einem Bus zusammen

In Irsingen bei Türkheim hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto stieß dort mit einem Linienbus zusammen.

In Irsingen ist am Montagvormittag ein Auto mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hat sich der Verkehrsunfall auf der Hardtstraße ereignet. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin habe dort die Vorfahrt nicht beachtet, so die Polizei. Ihr Auto stieß mit einem Bus zusammen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit etwa 4500 Euro. Die 63-jährige Fahrzeugführerin müsse mit einer Anzeige rechnen. (mz)

Lesen Sie dazu auch