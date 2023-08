9. Stauseelauf in Bad Wörishofen war ein voller Erfolg

Der Stauseelauf um den Irsinger See ist in seine neunte Runde gegangen. 142 Läufer waren dabei. Zwei Wörishofer waren unter den Siegern dabei.

Ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender der Leichtathleten des TSV Bad Wörishofen ist der auch in naher und weiterer Umgebung beliebte Stauseelauf. Heuer fand er bereits zum 9. Mal statt und führte wieder um den Irsinger Stausee beim Kraftwerk. Angeboten waren zwei Strecken sowohl für Frauen und Männer mit zwei Runden von 10,6 km oder eben mit einer Runde mit der halben Strecke. Mit Andreas Dietrich und Susanne Pflügl, jeweils bei der langen Strecke, gab es sogar zwei Siege des heimischen TSV bei insgesamt 142 Teilnehmern.

„Wia isch´s dir ganga?“ fragten sich nach dem Zieldurchlauf, zwei nicht mehr ganz so junge Teilnehmer schweißüberströmt im Ziel. Denn das auch sonst obligatorisch schöne Wetter hatte den Läufern selbst am Abend noch fast 30 Grad beschert. Sogar der 2. Bürgermeister Daniel Pflügl ließ sich von der Teilnahme dadurch nicht abhalten. „Der Stauseelauf war wieder bestens organisiert. Es ist hier immer fast so etwas wie ein Familienevent. Er ist auch von der Qualität der Teilnehmer stets gut besetzt, so dass die besten Zeiten schon erstaunlich sind. Die Strecke um den See ist einfach toll zu laufen, aber heute war es schon brutal heiß“, so der sportliche, zu dieser Zeit amtierende, Bürgermeister.

Aus Sontheim war Stefan Häfele mit seinem Läuferkollegen angereist Auch sie waren vom Lauf angetan und meinten: „Wir sind als Hobbyläufer über einen Tipp dazugekommen. Es herrscht hier einfach eine tolle Athmosphäre und es ist angenehmer zu laufen als bei Stadtläufen, an denen wir schon teilgenommen haben.“ Das Ziel, unter einer Stunde ins Ziel zu kommen, haben dabei beide erreicht.

Beim Stauseelauf wurden alle Athleten einzeln im Ziel begrüßt

Für die gute Stimmung sorgte nicht zuletzt Kommentatorin Jana Briemle, die jeden Teilnehmer im Ziel bis zum letzten Läufer persönlich mit Namen begrüßte. Dabei reichte die Spanne der Läufer von Hobbyläufern, die teilweise richtig erschöpft, aber stolz, ins Ziel kamen, bis zu den Leichtathleten, die regelmäßig an solchen Läufen teilnehmen.

Mit einer ganzen Gruppe war z.B. die Fa. Osbra vertreten Allgemein gelobt wurde von den Teilnehmern die ausgezeichnete Organisation der Veranstaltung durch die TSV-Verantwortlichen um Vorstand Thomas Wegst und Abteilungsleiter Robert Böhm mit ihren vielen fleißigen Helfern. Dies kam auch bei der Siegerehrung zum Ausdruck, wo es zunächst etliche Sonderpreise gab. So wurde als jüngster Teilnehmer Paul Bebersdorf aus Bad Wörishofen mit seinen gerade mal sieben Jahren ausgezeichnet. Er hatte stolze fünf Kilometer zurückgelegt.

41 Männer hatten die 10,6 km-Strecke in Angriff genommen. Der Kneippstädter Ausdauer-Athlet Andreas Dietrich vom TSV ließ sich hier mit neuem Streckenrekord von 35,01 Minuten den Sieg nicht nehmen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Werner Goldhahn und Patrick Jakob, beide vom VfL Kaufering. Sie blieben ebenfalls noch unter 40 Minuten. Bei den Frauen wagten sich 14 Starterinnen an die lange Strecke. Susanne Pflügl hat sich schon über die Marathonstrecke einen Namen gemacht und so war sie auch hier nicht zu schlagen. 47,31 Minuten war ihre ausgezeichnete Siegerzeit. Ihr folgten auf dem Stockerl Ingrid Kreuzer und Renáta Szomódi.

An Silvester wartet der legendäre Silvesterlauf im Kurpark Bad Wörishofen

Bei der einen Runde um den See siegte Simon Onnich vom TSV Altenau vor Peter Vogg und Kenny Burns vom TV Kempten. Bemerkenswert der 20. Rang unter den 53 Startern des 14-jährigen Boris Günther aus Bad Wörishofen. Bei den Frauen hießen die ersten Drei Silke Müller, Lea Eberhardt und Daniela Boegel, die für den TV Mering am Start war.

Am Ende wies TSV-Vorsitzender Thomas Wegst noch auf eine weitere besondere Veranstaltung hin. Am 31. Dezember um 11 Uhr erfolgt der Startschuss zum Silvesterlauf im Kurpark nach einem speziellen Modus. Hier wird auf einer Kurzstrecke von einem Kilometer paarweise im Wechsel gelaufen. Nach einer Stunde ist der Zieleinlauf und das Paar mit den meisten Runden hat gewonnen. Statt einer Startgebühr wird um Spenden für die Kartei der Not gebeten.