Bad Wörishofen

Bluttat von Bad Wörishofen: Prozess wegen Coronafall verschoben

Plus In Bad Wörishofen wurde eine Frau mit 35 Messerstichen getötet. Der Prozess sollte am heutigen Montag vor dem Landgericht Memmingen fortgesetzt werden. Daraus wird aber nichts.

Von Alf Geiger

Es war das schlimmste Gewaltverbrechen, das die Kneippstadt in den vergangenen Jahren erschüttert hat: In einem wahren Blutrausch soll laut Staatsanwaltschaft der 28-jährige Bulgare Rusi I. in der Nacht des 28. März 2021 gegen 1 Uhr seine Lebensgefährtin Velina F. (35) umgebracht haben. 35 Mal wurde mit drei verschiedenen Messern auf die Frau eingestochen.

