Carsten Krug ist neuer Lions-Präsident in Bad Wörishofen und Mindelheim

Der neue Lions-Präsident von Bad Wörishofen und Mindelheim will Firmenbesuche forcieren und sich um den Klimaschutz kümmern.

Mit Glocke, Gaffel und der Präsidentennadel wurde Carsten Krug in sein Amt als Präsident des Lions Clubs Bad Wörishofen-Mindelheim feierlich eingeführt. Doch bevor der 48-jährige Patentanwalt, der für die Grob-Werke in Mindelheim arbeitet und seit 2019 Mitglied von Lions International ist, sein Amt antrat, ging der scheidende geschäftsführende Vorstand Hans-Ludwig Rau auf das zurückliegende Clubjahr ein.

Mit 4500 verkauften Adventskalendern zugunsten sozialer Zwecke sorgten die Lions für einen Höhepunkt. Zuletzt finanzierten die 34 Mitglieder für die vierten Klassen der Sebastian-Kneipp-Grundschule Bad Wörishofen einen Wasser-Lauf, bei den 125 Kindern das Element in mehreren Stationen nähergebracht wurde. Bei der Feier zum 60-jährigen Bestehen mit Staatsminister Klaus Holetschek spendete das Lions Hilfswerk je 1000 Euro an die Tafeln Mindelheim und Bad Wörishofen, den Naturlehrgarten, den Förderverein des Sonderpädagogischen Förderzentrums (beides Mindelheim), der Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule Bad Wörishofen sowie der Freiwilligenagentur Schaffenslust in Memmingen. Insgesamt 5500 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden im Clubjahr 2022/23 geleistet, resümierte Rau.

„Spaß haben und in Freundschaft Gutes tun“, so lautet das Credo des neuen Präsidenten Carsten Krug. Der gebürtige Hamburger skizzierte seine Pläne für die kommenden zwölf Monate. Neben Klima- und Naturschutz möchte er Firmenbesuche forcieren. Sein Vater ist auch Lions-Mitglied, deshalb sei es ihm eine große Ehre, nun dem Club Bad Wörishofen-Mindelheim vorzustehen. In seinen Augen haben die weltweit aktive Serviceorganisation drei Kernaufgaben: Hilfe leisten, Freundschaften pflegen und sich über gesellschaftliche Fragen austauschen.

Carsten Krug (rechts) zeichnete Hans Horst Fröhlich für 50 Jahre Mitgliedschaft bei Lions International aus. Foto: Marcus Barnstorf

Im Vorstand wird Krug unterstützt von Clubsekretär Hans-Ludwig Rau, Schatzmeister Nicolaus Mayer und Clubmaster Reinhold Metz. Als erste offizielle Amtshandlung nahm Krug Ehrungen von langjährigen Mitgliedern vor. Ausgezeichnet wurden Hans Horst Fröhlich (50 Jahre Mitgliedschaft), Reinhold Metz (35 Jahre), Jürgen Radmüller (30 Jahre), Erich Meier und Thomas Wolff (je 20 Jahre) sowie Martin Waibl (15 Jahre).