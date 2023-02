Die Vollbelegung der Notunterkunft Bad Wörishofen mit Flüchtlingen beginnt

Das Unterallgäu muss weit mehr Geflüchtete aufnehmen, als gedacht. Die meisten Menschen kommen in Bad Wörishofen unter. Jetzt ist mehr Personal nötig.

Die Vollbelegung der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen beginnt voraussichtlich am Donnerstag. Das Landratsamt muss das Personal in der Einrichtung aufstocken, um den Herausforderungen der nächsten Wochen gerecht zu werden.

Der Landkreis Unterallgäu muss nun weit mehr Geflüchtete aufnehmen, als eigentlich erwartet. Das liegt daran, dass Bayern seine Aufnahmequote bislang nicht erfüllt hat. Die größte Einrichtung des Landkreises ist die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen. Die Regierung von Schwaben hatte jüngst angekündigt, dass 230 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Unterallgäu unterkommen müssen. Bislang war nicht klar, wann die Menschen hier eintreffen. Seit Mittwoch steht fest, dass voraussichtlich am Donnerstag die ersten 40 Personen in der Notunterkunft Bad Wörishofen ankommen. "Zudem sind uns für morgen 20 Asylbewerber angekündigt", berichtet Sylvia Rustler, die Sprecherin des Landratsamts. Die Geflüchteten würden in der Notunterkunft in Bad Wörishofen untergebracht, wo dann insgesamt fast 300 Personen wohnen.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie ein Sicherheitsdienst werden die Flüchtlinge in Bad Wörishofen betreuen

"Die Menschen werden von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, einem Sicherheitsdienst und einer Hausmeisterin betreut", erläutert Rustler. Doch das wird nicht ausreichen. Das Landratsamt plant deshalb neu. "Um die Kräfte vor Ort zu unterstützen, stocken wir das hauptamtliche Personal in der Notunterkunft demnächst auf", berichtet Rustler. "Dies ist auch erforderlich, da die Einrichtung in den kommenden Wochen voraussichtlich mit insgesamt 400 Personen voll belegt werden muss." Zudem hat der Landkreis zwischenzeitlich eine weitere Notunterkunft in Mindelheim eingerichtet. Die Räumlichkeiten in einem ehemaligen Fitnessstudio im Gewerbegebiet bieten allerdings nur Platz für etwa 50 Personen.

Der Mietvertrag für die Notunterkunft in Bad Wörishofen läuft zunächst bis Ende Juni 2023

Die Notunterkunft in dem ehemaligen Möbelhaus im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen hätte eigentlich längst geschlossen werden sollen. Zuletzt war dort das Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu untergebracht. Als klar wurde, dass Russlands Krieg in der Ukraine andauert und noch mehr Menschen das umkämpfte Land verlassen werden, hat der Landkreis selbst das Gebäude angemietet, zunächst bis Ende Juni 2023. Der bisherige Mietvertrag über den Freistaat wäre am Jahresende ausgelaufen. Die 230 Menschen mehr reichen allerdings längst nicht aus, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Um seine Verpflichtungen zu erfüllen, müsste das Unterallgäu nämlich 900 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr aufnehmen, als bisher. Insgesamt leben aktuell im Unterallgäu knapp 2000 Flüchtlinge, 1300 davon in staatlichen Unterkünften.