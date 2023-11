Dieser Träger des Wirtschaftspreises bewegt die Menschen

Hermann Jäckle zeigt sich gerührt, als er den Bad Wörishofer Wirtschaftspreis erhält. Jäckles Engagement reicht weit über das Unternehmen hinaus.

Bereits zum elften Mal seit 2011 wurde am Dienstagabend der Bad Wörishofer Wirtschaftspreis verliehen. Das Wirtschaftsforum – bestehend aus der Stadt Bad Wörishofen, der Sparkasse Schwaben-Bodensee, dem Parkhotel und der Mindelheimer Zeitung – zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich mit ihrem Unternehmen weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht haben und so Leuchttürme für das Wirtschaftsleben in der Kneippstadt sind.

Der diesjährige Preisträger hat – auch im übertragenen Sinn – viel bewegt. Sein Familienunternehmen wurde 1972 in Bad Wörishofen gegründet. Seit einem Jahrzehnt ist er Mitgesellschafter des Allgäu Airport Memmingen. Neben seinem unternehmerischen Weitblick engagiert sich der Preisträger vielfältig sozial. Vor zwei Jahren beispielsweise sammelte er mit Firmen aus der Region 84.000 Euro für die Digitalisierung an Schulen. Bürgermeister Stefan Welzel erinnerte in seiner Laudatio an einen Schwur, den der Geehrte bei der Eröffnung der dritten Betriebsstätte ablegte: „Es muss nicht Jäckle dranstehen, aber Jäckle, der Teamgeist und Spirit müssen drin sein!“

Kleines Preisträger-Treffen am Rande des Festabends (von links): Friedrich Barth (Preisträger 2017), Igor Mikulina (Mircostep, Preisträger 2022), Hermann Jäckle (Preisträger 2023), Johannes Ried (Microstep, Preisträger 2022) und Joachim Löwenthal (Allgäu Skyline Park, Preisträger 2012). Foto: Marcus Barnstorf

Hermann Jäckle, Inhaber von Jäckle Automobile in Bad Wörishofen und Mindelheim, zeigte sich gerührt, als ihm der Wirtschaftspreis 2023 überreicht wurde. Seit 1982 leitet er den Familienbetrieb, seit 2009 gemeinsam mit seinem Sohn Elmar Jäckle. Neben Ford vertritt der Betrieb auch die Marken Jaguar, Volvo und Land Rover und ist Vertragshändler von Mercedes Benz.

In den 1990er-Jahren bewahrte Hermann Jäckle, der seit 32 Jahren Mitglied des örtlichen Rotary Clubs ist, den Eishockey Club Bad Wörishofen vor der Auflösung. Vielfach unterstützte er die Kindergärten in Bad Wörishofen und den Ortsteilen. Der 69-Jährige war viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der IHK Memmingen-Unterallgäu und engagierte sich bei der Freiwilligen-Agentur Schaffenslust.

500.000 Euro pro Jahr fließen bei Jäckle in Bad Wörishofen und Mindelheim in die Ausbildung

Um junge Menschen zu fördern, investiert Jäckle Automobile jährlich rund 500.000 Euro in Aus- und Weiterbildung. „Erfolg ist bedingt planbar“, meinte der Preisträger bei seinen Dankesworten. Vertrauen, Verbündete, Empathie und Glück seien ebenso wichtig wie Mut, ein gutes Betriebsklima sowie Leidenschaft. Er bedankte sich bei den Stiftern des mit 1000 Euro dotierten Wirtschaftspreises, seinen Mitarbeitenden und der Familie, die ihm stets Rückhalt gegeben haben. Jäckle stockte das Preisgeld auf insgesamt 3000 Euro und stellt dieses der Mittelschule Bad Wörishofen zur Anschaffung von Tablets zur Verfügung.

Lesen Sie dazu auch

Vom Preisgeld profitiert nun die Mittelschule in Bad Wörishofen, die Tablets kaufen kann

Wie wichtig eine glaubwürdige Beziehungskommunikation in der Geschäftswelt ist, machte der Schweizer Kommunikationsexperte Stefan Häseli in seinem Vortrag deutlich. Der Dialog mache drei Viertel einer gut funktionierenden Teamarbeit aus. „Sämtliche zwischenmenschliche Beziehungsprobleme haben ihre Ursache in einer schlechten, mangelnden Kommunikation“, ist der erfolgreiche Buchautor und Schauspieler überzeugt. Je nachdem, welche Rolle man gerade einnehme, sei eine andere Kommunikationsform notwendig, um authentisch zu sein. Ungeteilte Aufmerksamkeit und Präsenz seien gerade in der heutigen Zeit ein hohes Gut.

Übersicht der Preisträger