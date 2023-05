Freibad-Einschränkungen: Kritik im Stadtrat von Bad Wörishofen

Plus Drei Tage pro Woche geschlossen: Die neuen Öffnungszeiten des Bad Wörishofer Freibads sorgen nicht nur auf Facebook und Co. für Diskussionen.

Bad Wörishofens Freibad bleibt heuer zunächst an drei Tagen in der Woche geschlossen. Der Grund dafür ist Personalmangel. Diese Nachricht kurz vor dem Saisonstart hat vor allem bei passionierten Freibad-Fans für Enttäuschung gesorgt - aber auch im Stadtrat, wo sich manche von Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) unzureichend informiert fühlen.

Bad Wörishofens Freibad öffnet heuer voraussichtlich am Samstag, 27. Mai, um 10 Uhr. Danach gelten zunächst folgende Öffnungszeiten: mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. An Montagen, Dienstagen und Donnerstagen bleibt das Bad geschlossen. "Schade, dass ich das erst aus der Zeitung erfahren habe", kritisierte nun im Stadtrat Christin Huber, die neue Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt. "Ich war etwas überfahren und hätte mir vorab ein Gespräch gewünscht", sagte sie zu Bürgermeister Welzel.