Menschen aus fast 100 Nationen leben in Bad Wörishofen

Plus Die Zahl ausländischer Staatsbürger in Bad Wörishofen wächst stetig. Der Blick in die Statistik überrascht.

Von Markus Heinrich

Bei der aufkommenden Debatte um die Unterbringung von Geflüchteten kam es zur Sprache: In Bad Wörishofen leben mittlerweile Menschen aus fast 100 Ländern der Erde. 3818 ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben mittlerweile in der größten Stadt des Unterallgäus eine neue Heimat gefunden - manche auf Zeit. Flüchtlinge machen aber längst nicht den größten Teil der Bewohner aus. Wer nach der größten Volksgruppe sucht, könnte überrascht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

