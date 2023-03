Millionenprojekte für Bad Wörishofens Zukunft

Plus Bad Wörishofen soll attraktiv bleiben. Dazu müssen Schwächen beseitigt und Stärken betont werden. Ein Großprojekt soll schon heuer in Gang kommen.

Die Kurstadt Bad Wörishofen hat viele Stärken – den großen Baumbestand etwa, den Wörthbach, der durch die Fußgängerzone plätschert und vieles mehr. Nicht umsonst wächst die größte Stadt des Unterallgäus stetig weiter. Bad Wörishofen hat allerdings auch Schwächen, die nun ein Entwicklungskonzept klar aufzeigt. Dazu gehören Leerstände im Zentrum ebenso wie eine überalterte Gebäudestruktur und anderes mehr. Das Konzept, das nun vom Stadtrat beschlossen wurde, zeigt interessante Lösungen auf. Diese summieren sich aber auf Kosten von mehreren Millionen Euro. Dafür bieten sich für Eigentümer bald Möglichkeiten, an Fördergelder zu kommen.