So unterstützen die Johanniter Geflüchtete in Bad Wörishofen

Plus Marcus Röhe von den Johannitern ist für die Flüchtlingshilfe zuständig. Die Helfer sind in Bad Wörishofen im Einsatz. Wie sie dort hunterte Geflüchtete unterstützen.

Wo während der Corona-Pandemie geimpft wurde, stehen heute Bauzäune mit Sichtschutz, Betten und Spinde. Die Asylunterkunft in Bad Wörishofen ist eine von 75 im Landkreis Unterallgäu. Mehrere hundert Menschen sind beim Ortstermin in dem Gebäude untergebracht, die Unterkunft ist voll. Betreut werden die Menschen von den Johannitern – den Kümmerern, wie sie von den Geflüchteten wahrgenommen werden.

Marcus Röhe sitzt im Büro der Notunterkunft und erläutert, wie den Menschen geholfen wird. Er ist zuständig für die Flüchtlingshilfe im südlichen Schwaben. Einen Raum weiter findet das statt, was Röhe als das Kerngeschäft der Johanniter in der Unterkunft bezeichnet. Geflüchtete bekommen Hilfe zum Beispiel bei Anträgen für das Jobcenter oder für das Asylverfahren.