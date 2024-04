Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Stromnetz-Ausbau kontra Sommerbauverbot: Stadtwerke lösen Debatte aus

Plus In Bad Wörishofen läuft der vermutlich größte Ausbau des Stromnetzes bislang, mit schnellen Wanderbaustellen. Über die gewünschte Ausnahme vom Lärmschutz wird emotional debattiert.

Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens strenger Lärmschutz stellt manchmal auch die eigenen Leute vor Probleme. Die Stadtwerke Bad Wörishofen wollen nun eine Ausnahme vom faktischen Sommerbauverbot erwirken - und lösen damit eine Debatte aus. Es geht um die Frage, was schwerer wiegt: der Schutz vor Baulärm oder die Versorgungssicherheit mit Strom.

Stadtwerke-Chef Peter Humboldt hat in diesem Jahr ganz besonders die Stromleitungen in Bad Wörishofen im Blick. Zuletzt hatte es immer wieder Stromausfälle gegeben, Humboldt reagierte darauf mit einem massiven Ausbauprogramm. "Es ist eine wirklich große Maßnahme", sagte er dem Stadtrat. "Ich weiß nicht, ob die Stadtwerke schon einmal in diesem Umfang im Netz aktiv waren." An vielen Stellen in der Stadt haben Bagger zuletzt den Asphalt aufgerissen, um neue Leitungen zu verlegen.

