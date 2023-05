Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Zweite Abbiegespur für Finsterwalder in Bad Wörishofen gefordert

Die neue Finsterwalder-Halle in der Bildmitte soll genau gegenüber des bisherigen Firmensitzes entstehen, dicht an der A96.

Plus Ein Großprojekt in Bad Wörishofen nimmt die nächste Hürde. Dabei geht es auch um den fehlenden Radwegeteil an der alten B18.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Eines der größten Bauvorhaben in Bad Wörishofen ist der Anbau des Logistikunternehmens Finsterwalder. Das Projekt ist schon weit gediehen, doch nun ist klar, dass es noch Wünsche gibt. Eine zweite Abbiegespur für die alte B18 soll her. Die Grünen wollen damit verhindern, dass es auf der viel befahrenen Straße zu Problemen kommt. Auch einen Radweg soll es geben. Nun ist auch klar, wo er genau verlaufen wird.

Finsterwalder will in Bad Wörishofen eine 110 mal 170 Meter große Halle errichten, die rund 14,8 Meter hoch werden soll. In dem Gebäude sollen künftig 25.000 bis 30.000 Paletten umgeschlagen werden. Das Baugrundstück befindet sich genau gegenüber des bisherigen Firmensitzes im Businesspark A96, dem Gelände der ehemaligen Schneider Rundfunkwerke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen