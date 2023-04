Der Circus Alessio aus Dillingen gastiert im April in Mindelheim

Endlich wieder Zirkusluft schnuppern: In Mindelheim ist das möglich zwischen dem 17. und 23. April. Dann kommt der Circus Alessio

Vom 17. bis 23. April gastiert der Circus Alessio in Mindelheim. Er schlägt sein 900 Zuschauer fassendes Zelt in der Siedlerstraße, Ecke Nordendstraße, auf. Der in Dillingen beheimatete Circus gastiert zum ersten Mal in Mindelheim. Zu erleben sind Artisten, Comedians und viele Tiere.

Die Zirkusdirektoren Andre und Tina Kaiser treten mit ihrem Sohn Alessio auf, der mit seinem Namen Pate stand für den Namen des Circus Alessio. Der Zirkus wirbt mit "emotionaler Kraft, Nervenkitzel, Spaß, atemberaubender Artistik und großartigen Tiernummern".

Jedes Jahr reist der Zirkus durch Bayern und Baden-Württemberg

Artisten des ungarischen Staatscircus sowie Artisten aus Kuba sind mit ihren Darbietungen zu bewundern. Die Vorstellungen finden am Donnerstag und Freitag um 15.30 Uhr, am Samstag um 15.30 Uhr und 19 Uhr und am Sonntag nur um 14 Uhr statt.

30 Bilder Der Circus Alessio begeistert die Zuschauer in Dillingen Foto: Horst von Weiterhausen

Jedes Jahr reisen circa 65 Tiere mit dem Circus Alessio, darunter Pferde, Esel, Rinder, Kamele, Kängurus, Zebras, Lamas, Bison und Watusi-Rinder durch Bayern und Baden-Württemberg. Das Wohl der Tiere steht dabei stets an erster Stelle, betont das Management. Die Transportphase werde möglichst kurz gehalten. Auf dem neuen Platz können die Tiere dann wieder die Gehege erkunden.

An jedem Spielort kontrollieren Amtsveterinäre unangekündigt den Tierbestand. Diese Berichte dokumentieren eine sehr gute Haltung der Tiere, und dies seit Jahren, heißt es in einer Mitteilung des Zirkus. (AZ)