Dirlewang

vor 20 Min.

Der Dirlewanger Komponist Klaus Herrmannsdörfer und seine Ideen

Plus Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer ist leidenschaftlicher Musiker, Komponist, Lehrer. Es gab Zeiten, in denen er 60 bis 80 Stunden in der Woche gearbeitet hat. Seine Begeisterung ist ungebrochen.

Von Johann Stoll

In wenigen Tagen wird Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer 66 Jahre alt. An Aufhören verschwendet er keinen Gedanken. Musik ist das Leben des Leiters der Irmgard Seefried Musikschule Bad Wörishofen. Ein wenig knapp ist die Zeit in diesen Tagen aber schon bemessen. In Dirlewang, wo er seit 1985 lebt, findet das Bezirksmusikfest statt und mit ihm jede Menge Wertungsspiele. Herrmannsdörfer ist da mitten drin.

Hunderte von Songs hat der gebürtige Memminger geschrieben

Er nimmt sich aber doch die Zeit, über sich und seine Arbeit zu erzählen. Hunderte von Songs hat der gebürtige Memminger im Laufe der Jahre geschrieben. 20 Jahre lang war er Produzent der Schlagerstars Marianne und Michael, die er auf Tourneen begleitet hat. Daneben hat Herrmannsdörfer Stücke arrangiert und selbst geschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

