Unfall mit zwei Verletzten und hohem Schaden

Ein junger Mann missachtete an einer Kreuzung in Dirlewang die Vorfahrt und stieß mit einem anderen Wagen zusammen.

Auf der Mindelheimer Straße in Dirlewang wurden bei einem Unfall am Freitag zwei Personen verletzt. Laut Polizei wollte ein 22-jähriger Mann von der Straße Am Galgenberg nach rechts in die Mindelheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 63-jährige Autofahrerin, die Vorfahrt hatte. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Beteiligten wurden vor Ort mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst behandelt. Eine weitere Versorgung im Krankenhaus war nicht notwendig, teilt die Polizei mit. An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt 18.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Dirlewang unterstützte die Polizei vor Ort mit insgesamt 20 Einsatzkräften. (mz)