Der ESV Türkheim und sein Kampf mit dem Tor

In einer über weite Strecken dominanten Partie des ESV Türkheim besiegten die Celtics die SG Bad Bayersoien/ Peiting 1b deutlich mit 7:3 und wahrten damit die Minimalchance auf die Play-offs. Selbst eine längere Unterbrechung wegen eines widerspenstigen Tores brachte die Türkheimer nicht aus dem Konzept.

Durch Tore von Moritz Hanslbauer, Marco Fichtl und Max Schorer legten die Celtics einen Blitzstart sondergleichen hin und zogen bis zur achten Spielminute mit 3:0 davon. Doch dann schien auch Bayersoien aufzuwachen und traf quasi aus dem Nichts durch Johannes Barnsteiner zum 3:1. Die Türkheimer Dominanz ließ nun ein wenig nach und die Gäste kamen zu mehr Spielanteilen. Tore sollten im ersten Spielabschnitt aber keine mehr fallen. Allerdings rutschte das vom Bad Aiblinger Goalie gehütete Tor im ersten Spielabschnitt aus der Verankerung und musste wieder neu eingesetzt werden.

Im zweiten Drittel wird das Spiel zerfahrener

Die Celtics kamen anschließend gut aus der Kabine und erhöhten in der 23. Spielminute durch ihren Kapitän Sascha Volger auf 4:1. Danach wurde das Spiel zunehmend zerfahrener und die Strafzeiten auf beiden Seiten häuften sich. Beide Teams brillierten aber in ihrem Unterzahlspiel und so kam vorerst keine Mannschaft zu einem weiteren Treffer. In den letzten fünf Minuten des zweiten Spielabschnitts mussten die Celtics erst in doppelter und dann in einfacher Unterzahl agieren, konnten aber mit geballter Abwehrkraft und einem gut aufgelegten Michael Bernthaler im Tor den zweiten Treffer der Gäste verhindern.

Auch der Beginn des dritten Drittels gehörte dem ESV Türkheim. Abermals Sascha Volger in der 46. Minute und U20-Youngster Pius Bader in der 49. Minute sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable 6:1-Führung. Auch im dritten drittel sollte sich das Gehäuse des Bad Aiblinger Torhüters widerspenstig zeigen: Diesmal musste gar ein Ersatztor aufs Eis gebracht werden, damit das Spiel fortgesetzt werden konnte.

Im Schlussdrittel gab es gar ein neues Gehäuse für den Goalie der Gäste. Foto: Melanie Lippl

Die Gäste gaben sich trotz des deutlichen Rückstands nicht auf und verkürzten durch Johannes Barnsteiner in der 54. Spielminute auf 6:2. Auf der Gegenseite ließen die Celtics beste Tormöglichkeiten liegen und verpassten es, den Spielstand weiter nach oben zu schrauben. Bayersoien erzielte 51 Sekunden vor Schluss durch Fabian Stöberl sogar noch den dritten Treffer. Daraufhin nahmen die Gäste ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis und warfen noch einmal alles nach vorn. Gefährlich sollte es aber nicht mehr vor dem Türkheimer Tor werden. Stattdessen sorgte Mathias Wexel mit einem Empty-Net-Tor drei Sekunden vor Spielende für den 7:3-Endstand.

Der ESV Türkheim geht zuversichtlich ins Derby

Türkheims Moritz Hanslbauer, der nach Spielschluss zum Spieler des Spiels gekürt wurde, war mit der Leistung seines Teams insgesamt zufrieden: „Nachdem wir sehr gut in die Partie gekommen sind und mit drei schnellen Treffern vorgelegt hatten, hat sich das Spiel dann doch zäher entwickelt als anfangs gedacht. Dennoch haben wir es über weite Strecken heute gut gemacht und verdient gewonnen.“

Der ESV Türkheim (blaue Trikots) gewann sein Heimspiel gegen die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b souverän mit 7:3. Foto: Martin Mersberger

Damit haben die Celtics die Weichen für nächsten Freitag gestellt. Dann kommt es zum Derby-Rückspiel beim Lokalrivalen aus Bad Wörishofen. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Wörishofer Eisstadion. Mit einem Sieg können die Celtics noch einmal gehörig Druck auf die aktuell zweitplatzierten Wölfe aufbauen und noch ein Wörtchen im Kampf um die Play-offs mitreden.