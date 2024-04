Eishockey

12:16 Uhr

Patrick Reimer übernimmt Trainerjob beim Eishockey-Bund

Plus Neue Aufgabe für den Silbermedaillengewinner von 2018: Patrick Reimer wird Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft.

Von Axel Schmidt

Lange war es ruhig um Patrick Reimer. Der ehemalige Eishockey-Profi, der mit seiner Familie wieder in seiner Heimatstadt Mindelheim lebt, hat eine neue Aufgabe. Wie der Olympia-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang unserer Redaktion bestätigt, wird er ab 1. Mai neuer Trainer der U18-Nationalmannschaft.

Erst vor wenigen Tagen stieg die U18 des Deutschen Eishockey-Bundes wieder in die Top-Division auf. Bei der U18-WM der Division I in Dänemark setzte sich das deutsche Team ungeschlagen durch und machte damit den Wiederaufstieg perfekt. Patrick Reimer übernimmt damit ein Nachwuchsteam, das sich in im kommenden Jahr bei der WM in der Top-Division mit den besten Teams der Welt messen wird.

