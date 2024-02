Wörishofer Wölfe wollen den Sack zumachen

Das erste Spiel war eine Machtdemonstration, im zweiten Spiel geht es um den Halbfinaleinzug: Wie die Chancen des EV Bad Wörishofen vor der Partie gegen den EV Mittenwald stehen.

Nach dem fulminanten Auftaktsieg in der Play-off-Viertelfinalserie gegen den EV Mittenwald haben es die Wölfe am Freitagabend in eigener Hand: Gewinnen die Wölfe die Auswärtspartie, dann stehen sie nach zwei Siegen im Halbfinale.

Die Piranhas vom EV Mittenwald sind nach der deutlichen Auftaktniederlage in Bad Wörishofen gewarnt und werden sicherlich von Anfang an versuchen, den Wölfen das Leben auf dem Eis schwer zu machen. Für Mittenwald ist das Spiel in Garmisch bereits ein Endspiel, denn die Wölfe sind in der kurzen Best-of-three-Serie durch den 11:2-Heimsieg in Führung gegangen.

Der EV Bad Wörishofen stellt sich auf eine körperbetonte Partie ein

Im Olympia-Eiszentrum möchte der EV Bad Wörishofen möglichst nahtlos an die Leistung vom ersten Spiel anknüpfen und eine geschlossene Leistung von Anfang an aufs Eis bringen. Damit dies gelingt, hat Trainer Dominic Weis in den Trainingseinheiten unter der Woche verstärkt die Zweikämpfe auf engen Raum trainiert. Er rechnet damit, dass Mittenwald wieder ein robustes Körperspiel zeigen und seinen Spielern freiwillig keinen Meter Eis überlassen wird. "Wir werden beim Auswärtsspiel in Garmisch auf der Hut sein, Mittenwald wird alarmiert sein und von Anfang an Druck auf unser Tor machen", meint Dominic Weis.

Ausschlaggebend werden wieder die Strafminuten und das damit verbundene Powerplay sein. Beide Mannschaften waren im Hinspiel des Öfteren auf der Strafbank, was zeigt, wie eng umkämpft die Zweikämpfe in den Play-offs sind. Bitter für die Wölfe ist in diesem Zusammenhang der Ausfall von Abwehrspieler Philipp Gejerhos. Für den ehemaligen Oberliga-Spieler ist die Saison beendet, da er sich einer geplanten Schulter-OP unterziehen muss. Hinter dem Einsatz von Christoph Heckelsmüller steht noch ein Fragezeichen, er laboriert an einer Leistenzerrung.

28 Bilder Die Wörishofer Wölfe fegen die Piranhas aus Mittenwald vom Eis Foto: Andreas Lenuweit

Auch der EV Mittenwald wird am Freitag eine veränderte Mannschaft aufs Eis bringen. Das zumindest glaubt EVW-Trainer Dominic Weis: "Nachdem im Hinspiel einige Spieler von Mittenwald gefehlt haben, bin ich mir sicher, dass sie am Freitag mit voller Kapelle antreten werden", sagt Weis und ist dennoch überzeugt: "Wir brauchen uns dennoch vor keinem Gegner verstecken, wenn wir das umsetzen, was wir auch schon im ersten Spiel gezeigt haben."

Der EV Bad Wörishofen ist in der Offensive schwer auszurechnen

Und das war ja durchaus ein Ausrufezeichen: Mit 11:2 fegten die Wölfe die Piranhas aus Mittenwald vom Eis. Und das ohne einen Treffer des tschechischen Torjägers Michael Schejbal. Stattdessen trug sich beinahe jeder einmal in die Torschützenliste ein. Einzig Patrick Münch (3) und Michal Telesz (2) trafen mehrfach. Die restlichen sechs Treffer verteilten sich auf sechs Spieler. Diese Unberechenbarkeit ist ein großes Plus der Wölfe und dürfte auch am Freitag eine Rolle spielen.

Des einen Freud, des anderen Leid: Mittenwalds Torhüter musste im Play-off-Spiel in Bad Wörishofen zahlreiche Gegentore hinnehmen. Hier freuen sich Franz Schmidt (links) und Erik Schönberger über einen Treffer. Foto: Andreas Lenuweit

Und erst recht, wenn es dann möglicherweise am Sonntag mit dem ersten Halbfinale weitergeht. Dafür müssten allerdings nicht nur die Wörishofer Wölfe ihr zweites Spiel gewinnen, auch der potenzielle Gegner müsste nach zwei Spielen bereits den Halbfinaleinzug klargemacht haben. Nach derzeitigem Stand wäre das der ESV Gebensbach, der in der Best-of-three-Serie das erste Spiel gegen den EHC Stiftland Mitterteich mit 5:4 für sich entschied.

Gewinnen die Wölfe und die Oberbayern also am Freitag auch ihre zweiten Spiele, stünde einem Halbfinal-Auftakt am Sonntag nichts im Wege. Die erste Halbfinalpartie dürfte dann aller Voraussicht nach in Bad Wörishofen stattfinden. Da der EV Bad Wörishofen und der ESV Gebensbach beide Erster in ihrer Bezirksligagruppe wurden, greift nach den Durchführungsbestimmungen des Bayerischen Eissportverbandes (BEV) die Bilanzen der Viertelfinal-Play-offs. In Falle, dass beide Klubs mit 2:0 Siegen den Einzug ins Halbfinale erreichen, würde das Torverhältnis entscheiden. Und hier haben die Wölfe mit dem 11:2-Heimsieg gegen Mittenwald schon einmal ordentlich vorgelegt.

Für das Auswärtsspiel am Freitag in Garmisch-Partenkirchen bietet sich für die Wölfe-Fans die Gelegenheit, mit dem Mannschaftsbus mitzufahren. Dieser startet um 16 Uhr am Eisstadion in Bad Wörishofen. Auch für Kurzentschlossene sind noch Plätze vorhanden.