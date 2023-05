Eppishausen

18:00 Uhr

Großer Auftritt für eine Eppishausenerin auf der "Pferd International"

Plus Lisa Keppeler tritt im Showprogramm der Münchner Pferde-Messe auf - trotz oder gerade wegen ihrer Krankheit. Wir verlosen Freikarten für die "Pferd International".

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

Es ist ihre Krankheit, die Lisa Keppelers Traum vom Reiten für immer zerstört hat. Es ist aber auch ihre Krankheit, die sie träumen und über Jahre hinweg für ihren Traum kämpfen ließ, bis er nun Wirklichkeit wird: Die 26-Jährige aus Eppishausen wird bei der großen Pferdemesse "Pferd International" in München im Showprogramm auftreten und beweisen, dass man nicht immer auf dem Pferd sitzen muss, um gemeinsam viel Spaß zu haben.

An ihrer Seite: Mini-Shetlandpony Kobe, ein kleines Pferd mit großem Charakter. Der Schimmel sollte eigentlich in einem Reitbetrieb eingesetzt werden. "Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass er alles andere ist als ein Kinderpony", sagt Lisa Keppeler und lacht. Seit Januar gehört Kobe ihr und lernt alles, was ein gutes Showpony ausmacht: Sitzen, steigen, liegen und Zirzensik-Kunststücke wie den anmutigen Spanischen Schritt oder das "Kompliment", bei dem sich das Pferd verbeugt. "Der hat da richtig Bock drauf", sagt die 26-Jährige über ihr Pony. Kobe rollt Bälle, wirft Kegel um und stellt sie wieder auf, wenn seine 26-jährige Besitzerin das möchte.

