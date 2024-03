84-Jährige übersieht entgegenkommendes Auto

Nicht aufgepasst hat eine 84-jährige Autofahrerin, als sie Richtung Ettringen von der Staatsstraße abbiegen wollte. Beim Unfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Mit einem gehörigen Schrecken, aber unverletzt konnte die 84-jährige Unfallverursacherin und eine 59-jährige Autofahrerin nach dem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge aussteigen. Laut Polizei war die 84-jährige Pkw-Lenkerin am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2015 in Richtung Ettringen unterwegs. Auf Höhe der Abbiegung „Ettringen West“ hielt die 84-Jährige an, um nach links in Richtung Ettringen abzubiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto, an dessen Lenkrad eine 59-jährige Frau saß. Beim Zusammenstoß blieben beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Bereich. Die 84-jährige Verursacherin muss nun mit einem Bußgeld aufgrund der Vorfahrtmissachtung rechnen. (mz)