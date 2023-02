Auch die Polizei war beim Ettringer Nachtumzug beschäftigt

Zwei Einsätze meldet die Polizei Bad Wörishofen vom Nachtumzug in Ettringen am Rosenmontag: Ein Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes und ein parkendes Auto wurden beschädigt.

Ein 24-jähriger Mann besuchte den Ettringer Nachtumzug und parkte seinen Pkw am Straßenrand der Kreisstraße MN9 zwischen Ettringen und Siebnach. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden. Augenscheinlich hat laut Polizei ein anderer Pkw beim Vorbeifahren das Auto des 24-Jährigen gestreift . Der Verursacher meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen.

Unbekannter beschädigt BRK-Fahrzeug beim Ettringer Nachtumzug

Während des Nachtumzuges parkte ein Fahrzeug des BRK vor der Kirche in Ettringen. Gegen 22 Uhr lief ein weiß gekleideter Mann an dem Pkw vorbei. Dieser führte einen Handwagen mit Trommeln mit. Er streifte mit dem Handwagen den Spiegel des Fahrzeugs, der dadurch beschädigt wurde. Der Mann wurde durch die Zeugen jedoch aus den Augen verloren. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 8247/9680-0 bei der Polizei in Bad Wörishofen zu melden.