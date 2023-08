Ettringen

Betrunkener Fahrradfahrer konnte kaum noch geradeaus fahren

In Schlangenlinien war ein betrunkener Fahrradfahrer am Montagvormittag in Ettringen unterwegs. Er verursachte auch noch einen Unfall. (Symbolbild)

Schon am Montagvormittag war ein 47-jähriger Ettringen so betrunken, dass er nur noch in Schlangenlinien fahren konnte. Als er sich nach einem Unfall aus dem Staub machen wollte, hielt ihn ein Passant fest.

Am Montagvormittag war laut Polizei ein 47-jähriger Fahrradfahrer in Schlangenlinien durch Ettringen unterwegs. In der Siebnacher Straße fuhr der Betrunkene schließlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß lediglich leicht verletzt, allerdings entstand an dem Auto in Schaden von etwa 2000 Euro. Nach dem Unfall wollte der betrunkener Ettringer einfach abhauen Der betrunkene Mann wollte sich zunächst aus dem Staub machen. Dem schnellen Eingreifens eines Zeugen ist es zu verdanken, dass der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Bei dem Fahrradfahrer stellten die Beamten schließlich eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille fest. (mz)

