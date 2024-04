Totalschaden: Auto kracht bei Ettringen in Baustelle

Nach einem folgenreichen Unfall zwischen Ettringen und Siebnach vermutet die Polizei, dass der Fahrer kurzzeitig eingeschlafen war.

Bei einem Unfall zwischen Ettringen und Siebnach ist ein Auto in eine Baustelle gefahren.

Nach Angaben der Polizei habe der 24-jährige Autofahrer am frühen Sonntagmorgen eine Baustellenabsperrung übersehen, die die quer über seine Fahrspur verlief. Das Auto krachte in die Baustelle, an dem Wagen entstand dabei Totalschaden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. "Der Mann war vermutlich kurzzeitig am Steuer eingeschlafen", teilt die Polizei mit. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (mz)

Lesen Sie dazu auch