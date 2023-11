Überholvorgang endet mit Blechschaden

Nicht aufgepasst hat ein 22-jähriger Autofahrer, der zwischen Ettringen und Hiltenfingen einen Lkw überholen wollte. Er übersah, dass bereits ein Auto auf gleicher Höhe auf der Überholspur war.

Mit einer Anzeige muss ein 22-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagvormittag auf der Staatsstraße 2015 zwischen Ettringen und Hiltenfingen einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei fuhr eine 50-jährige Autofahrerin hinter dem Pkw des 22-Jährigen und einem Lkw her, setzte zum Überholen an und zog hierzu auf die linke Fahrspur. Als sie sich auf gleicher Höhe befand wie der 22-Jährige, setzte dieser ebenfalls zum Überholen an und wechselte die Fahrspur. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. (mz)