Fasching

16.01.2024

Unterallgäuer Gardetreffen: Eine Bühne mit vielen Ideen

Von Kathrin Elsner

Das Kurhaus in Bad Wörishofen ist so etwas wie das Mekka der Unterallgäuer Faschingsgarden. Nach dem Minigardetreffen waren nun die großen Garden an der Reihe.

„Heute ist es das große Konzert“, sagte Landrat Alex Eder voller Vorfreude auf einen Nachmittag, der die Herzen der Faschingsbegeisterten im ausverkauften Kursaal höherschlagen ließ. Nachdem am Tag zuvor die Minigarden der Region ihr Könnenauf der Bühne gezeigt hatten, waren nun die "großen Mädels" dran. Die Garden Mindelau, Haselonia, Wertachfunken, Mattsiesonia, Liwelonia, Ronsberg, Engetried, Geltelonia, Ramminarria, Gaudilonia, Legauer Löwen, Ettrinarria, Budelonia, Pfaffelonia, Breitenbrunn, Zaisonarria, Siedelonia, Narrwangia, Zusamfunken, Neufnarria, Mindelonia und die Schlossfunken waren der Einladung zum Unterallgäuer Gardetreffen gefolgt und legten herausragende Gardemärsche und Showtänze aufs Parkett. Die Palette an Ideen für die Showtänze ist groß „Sie alle sind Botschafter der guten Laune“, sagte Bürgermeister Stefan Welzel zu den Aktiven und er sollte recht behalten. Fröhlich bunt sorgte die getanzte Geschichte von Barbie und Ken für fröhliche Stimmung, auch Dirty Dancing, Maleficent, Heldengeschichten, der Escape Room, die vier Jahreszeiten, nächtliche Szenen in einer Kunstgalerie und das eigene Spiegelbild wurden in den abwechslungsreichen und kreativen Showtänzen auf die Bühne gezaubert. 177 Bilder Rasante Märsche und fantasievolle Shows beim Gardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner Die Gardemärsche hatten eine tolle Synchronität und herausragende Qualität zu bieten. „Es ist schon toll, was die Garden des Unterallgäus alles zu bieten haben“, sagte eine Besucherin. Dass sich an diesem fröhlichen Tag so viele Faschingsgarden der Region trafen, war für viele Aktive das Allerschönste. Natürlich durften auch die Prinzenpaare beim gemeinsamen Walzer auf der Bühne ihr Tanztalent beweisen. Foto: Kathrin Elsner „Wir sind wie eine große Familie“, sagte Organisator Klaus Müller und freute sich, dass die Stadt Bad Wörishofen und der Landkreis das beliebte Gardetreffen stets fördere. Fred Beilhack führte charmant durch das Programm und durfte abschließend die Powerfrauen des Faschingsvereins Engetried ansagen, die in ihrem Showtanz eindeutig zeigten: „God is a woman“.

