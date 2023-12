Frankenhofen

vor 46 Min.

Die Rumpelpiste zwischen Schlingen und Frankenhofen wird nun doch saniert

Plus Beim MZ-Besuch in Frankenhofen hagelte es Kritik am Zustand der Ortsverbindung und an nicht gehaltenen Zusagen der Stadtverantwortlichen.

Von Karin Donath, Karin Donath, Markus Heinrich

Am Ende ging es schnell: Beim Besuch Mindelheimer Zeitung in Frankenhofen war der Zustand der Straße nach Schlingen ein wichtiges Thema. Groß war der Ärger unter den Bewohnerinnen und Bewohnern, dass die Stadt Bad Wörishofen die kaputte Trasse immer noch nicht saniert habe. Nun wird die Straße gerichtet.

"Aufgrund von Beschwerden von Radfahrern und Presseanfragen" habe man das Tiefbauamt damit beauftragt, ein Lösungskonzept für das Problem zu erarbeiten, schilderte die Stadtverwaltung unlängst im Stadtrat. Am Ende stand der einstimmige Beschluss, die Straße zu erneuern. Die 1,1 Kilometer sollen im sogenannten Panmax-Verfahren ausgebaut werden. Man habe an der Straße seit mindestens 20 Jahren nichts mehr gemacht, berichtete die Verwaltung. Zuletzt habe man die Fahrbahn so gut es eben ging geflickt, schilderte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU). Nun sollen links und rechts an der Fahrbahn befahrbare Bankette entstehen, die Straße selbst werde erneuert. Die Baukosten bezifferte die Stadtverwaltung mit etwa 660.000 Euro brutto. Man rechne mit einer Förderung von 50 bis 60 Prozent der Kosten. "Wir leisten uns hier keinen Luxus", betonte Christin Huber, die Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt. "Wir holen hier nach, was längst hätte erfolgen müssen."

