Dem FC Loppenhausen gelingt der perfekte Rückrundenstart

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen gewinnen auch das zweite Spiel in der Rückrunde. Dabei glänzen die FCL-Frauen vor allem mit Effektivität.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen haben auch das Auswärtsspiel beim TSV Pfersee gewonnen. Dabei glänzt eine Spielerin mit einem Doppelpack.

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres BOL-Spiel, mit leichten Feldvorteilen für Gastgeber TSV Pfersee. Richtig Kapital konnten die Gastgeberinnen daraus nicht schlagen, spätestens am Loppenhauser Strafraum war Endstation. Doch auch der FC Loppenhausen entwickelte kaum Durchschlagskraft in der Offensive, sodass die Zuschauer lange keine echte Torchance sahen. Das meiste Spielgeschehen fand im Mittelfeld statt, so war es logisch, dass der erste Treffer nach einem ruhenden Ball fiel. Tina Strelec köpfte nach einer Ecke zur überraschenden 1:0-Führung für Pfersee ein.

Im zweiten Durchgang dreht der FC Loppenhausen das Spiel

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff glich Loppenhausen praktisch aus dem Nichts aus. Lisa Nusser erlief einen langen Ball von Jana Büchele und lupfte diesen geschickt über die herauseilende TSV-Torhüterin ins Netz. Es blieb weiter ein chancenarmes Spiel - bis Anna Dreyer ihren großen Auftritt hatte. Die eingewechselte Stürmerin drehte die Partie mit einem Doppelpack zugunsten der Gäste.

Gerade einmal sechs Minuten benötigte sie und stellte auf 3:1 für Loppenhausen. Pfersee warf nochmals alles nach vorn in den Schlussminuten, doch der FCL ließ keine nennenswerten Möglichkeiten mehr zu und feierte wichtige drei Punkte.

FC Loppenhausen Huber, Bucher, Mayr, Matzka, Seitz, Büchele J., Nusser, Büchele L., Eifler, Hofmann (60. Dreyer), Rampp (60. Büchele M.)

Tore 1:0 Tina Strelec (41.), 1:1 Lisa Nusser (55.), 1:2 Anna Dreyer (73.), 1:3 Anna Dreyer (79.)

Schiedsrichter Fred Sadadi

Zuschauer 50