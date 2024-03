Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen starten in die Rückrunde

Nach einer durchwachsenen Vorrunde und einer schwierigen Vorbereitung will der FC Loppenhausen mit einem Sieg in die Rückrunde starten. Helfen soll dabei ein Neuzugang.

Nach der überraschenden Vizemeisterschaft sowie dem Abgang von Toptorjägerin Sarah Höbel zum Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg musste sich das Frauenfußballteam des FC Loppenhausen zu Beginn der neuen Spielzeit erst etwas finden. So dauerte es bis zum vierten Spieltag, bis die ersten drei Punkte eingefahren wurden.

Bis zur Winterpause konnten die Fußballerinnen des FC Loppenhausen weitere acht Zähler sammeln und rangieren damit derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Nun starten die FCL-Kickerinnen mit dem Auswärtsspiel in Burgau in die Rückrunde.

Die Vorbereitung des FC Loppenhausen verlief schwierig

Eine schwierige Vorbereitungsphase liegt hinter den Spielerinnen des FC Loppenhausen. Vor allem krankheitsbedingt konnte Trainer Alexander Ernst kaum auf den gesamten Kader zurückgreifen, was sich auch an den durchwachsenen Ergebnissen in den Testspielen zeigte. So wird das erste Pflichtspiel des Jahres gleich zur richtigen Standortbestimmung.

Der FC Loppenhausen muss dabei bei der SG Burgau/Mönstetten antreten. Nach dem Zusammenschluss der beiden ehemaligen Ligakonkurrenten zu Saisonbeginn hatte man sich bei der Spielgemeinschaft viel erhofft, die obere Tabellenhälfte wurde als Ziel ausgegeben. Mit Rang acht hinkt man, ähnlich wie Loppenhausen, den Erwartungen bislang hinterher.

In der Winterpause gab es folglich einen Trainerwechsel bei den Fußballerinnen der SG Burgau/SC Mönstetten: Timo Winstel ist der neue Übungsleiter des Bezirksoberligateams, nachdem die Zusammenarbeit mit Mauro Ancora in beiderseitigem Einvernehmen beendet wurde.

Loppenhausens Neuzugang hat bereits BOL-Erfahrung

In der Tabelle trennt die beiden Mannschaften lediglich ein Punkt. Der Sieger der Partie kann sich also vorsichtig nach oben orientieren, der Verlierer bleibt erst einmal im unteren Drittel hängen. Nicht nur in der Tabelle liefern sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Die SG Burgau stellt mit Veronika Jackl ebenso wie Loppenhausen mit Lisa Nusser die drittbesten Torjägerinnen der Liga. Beide Spielerinnen konnten bereits sieben Tore für ihren Verein erzielen.

Apropos Personal: Große personelle Veränderungen stehen im Vergleich zur Hinserie nicht an. Julia Butzmann fällt verletzungsbedingt für das restliche Jahr aus. Dafür hat Sophia Eifler nach ihrem mehrjährigen Auslandsaufenthalt ihre Spielgenehmigung erhalten und bislang einen guten Eindruck hinterlassen. Sie konnte in der Vergangenheit bereits mit der DJK Breitenthal Bezirksoberligaerfahrung sammeln.