Im Unterallgäu rollt wieder der Fußball: Kammlach gastiert in Buxheim

Sie sind die Frühstarter beim Wiederauftakt der Fußballsaison: Der TSV Kammlach, SC Unterrieden, SC Eppishausen und SV Bedernau spielen am Wochenende bereits wieder um Punkte.

Während ihre Ligakonkurrenten noch das eine oder andere Testspiel absolvieren, treten diese Teams zu Nachholspielen an.

Dabei geht es in der Kreisliga Nord, Kreisklasse 2 und A-Klasse 2 in je einem Spiel um Punkte.

Der TSV Kammlach peilt Rang drei an

In der Kreisliga Nord geht es für den TSV Kammlach zum FC Viktoria Buxheim. Ein Nachholspiel, das eine Vorgeschichte hat. Denn die Partie in Buxheim musste im Herbst abgebrochen werden, nachdem Buxheims Keeper Lukas Bittner Kammlachs Stürmer Tobias Diepolder derart abgeräumt hatte, dass dieser vorübergehend bewusstlos war. Im Krankenhaus wurde später eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Bittner hatte folgerichtig die Rote Karte gesehen, die Emotionen waren auf dem Siedepunkt.

Nun kommt es also rund 17 Wochen später am Samstag (14.30 Uhr) in Buxheim zum Wiedersehen. Die Gemüter sollten sich also beruhigt haben. Der TSV Kammlach, der sich zuletzt noch im Trainingslager am Gardasee den Feinschliff gegeben hat, könnte mit einem Auswärtssieg auf Rang drei klettern. "Wir müssen das Spiel gewinnen, ohne Wenn und Aber", gibt TSV-Trainer Roland Zellhuber aus. Er hofft, dass sich trotz der unschönen Vorgeschichte "alle auf ein normales Fußballspiel konzentrieren".

Der TSV Kammlach bereitete sich am Gardasee auf die anstehende Rückrunde vor. Foto: Benjamin Lippl

Die Form der Kammlacher scheint zu stimmen: In Italien absolvierten die Kammlacher unter anderem ein Testspiel gegen den ebenfalls vor Ort trainierenden SV Oberrieden. Gegen den Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 2 gewann der TSV Kammlach deutlich mit 4:0. "Es war eine klare Sache, auch wenn Oberrieden nicht ganz komplett war", relativiert Zellhuber das Ergebnis. Er war mit dem Trainingslager sehr zufrieden: "Bis auf das durchwachsene Wetter war alles top." Kleiner Wermutstropfen: Christoph Theis verletzte sich und Rafael Freiberger fing sich einen grippalen Infekt ein. Freiberger wird wohl am Samstag ausfallen, hinter Theis steht noch ein Fragezeichen.

Der SC Unterrieden braucht jeden Punkt

In ganz anderen Tabellenregionen kämpft der SC Unterrieden in seinem Nachholspiel am Sonntag um Punkte: Das Schlusslicht der Kreisklasse Allgäu 2 empfängt um 15 Uhr den SV Pforzen (3.). Mit einem Heimsieg würde der SCU nicht nur die Abstiegsränge verlassen, sondern auch dem Lokalrivalen SV Oberrieden einen Verfolger vorerst vom Hals schaffen. In der Winterpause gelang dem SC Unterrieden noch ein echter Transfercoup.

Für seine Offensive sicherte sich der SCU die Dienste von Markus Nägele. Der 36-Jährige war vor der Winterpause vom Kreisligisten TSV Kirchheim als Spielertrainer entlassen worden. Im Sommer wird Nägele dann die Nachfolge von Florian Huber als Spielertrainer beim SV Oberrieden antreten. Bis dahin wird er nun dessen Lokal- und Ligarivalen SC Unterrieden als Stürmer aushelfen.

Auch in der A-Klasse Allgäu 2 steht ein Nachholspiel an: Hier empfängt der SC Eppishausen (6.) am Samstag um 15 Uhr den SV Bedernau (5.). Die Tabellennachbarn trennen nur zwei Punkte. Entsprechend könnte der SC Eppishausen mit einem Sieg am SV Bedernau vorbeiziehen und zum Tabellendritten FSV Dirlewang nach Punkten aufschließen. Gewinnt der SV Bedernau, würde dieser auf Rang drei klettern.