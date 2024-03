Mindelheimer Herren verlieren beim Tabellennachbarn

Sie hatten sich viel vorgenommen, doch am Ende standen die Mindelheimer Handballer mit leeren Händen da. In Dietmannsried kassierten sie eine knappe Niederlage.

Die Mindelheimer Handballer mussten beim direkten Tabellennachbarn HSG Dietmannsried/Altusried II eine bittere 27:30-Niederlage einstecken. Nun entscheidet ein Sieg in den letzten Spielen darüber, ob der TSV Mindelheim aus eigener Kraft in der Handball-Bezirksliga bleiben kann.

In Dietmannsried startete der TSV Mindelheim stark in die Partie und gab den Gegnern kaum Möglichkeiten zum Abschluss. Im Angriff erzielte Mindelheim einige Tore in Folge und holte eine 13:6-Führung heraus (20.). Doch die Dietmannsrieder Reserve hatte ein paar Joker auf der Bank. Durch das ausgefallene Landesliga-Spiel konnte die HSG nämlich auf Spieler aus der ersten Reihe zurückgreifen. Diese ließen dann den Vorsprung der Gäste auf eine knappe 14:13-Führung zur Pause zusammenschmelzen.

In der zweiten Halbzeit dreht die HSG Dietmannsried/Altusried II die Partie

In der zweiten Hälfte präsentierte sich die Heimmannschaft stark und ging fünf Minuten nach Wiederanpfiff erstmals in Führung. Bis zur 40. Minute blieb die Partie offen. Obwohl sich die Mindelheimer im Angriff nun schwerer taten, konnten sich die Dietmannsrieder bis zum Schluss nicht deutlich absetzen. Dies ist vor allem der starken Leistung von Torhüter Patrick Dumler zu verdanken, der die 27:30-Niederlage jedoch auch nicht verhindern konnte. (haba)

TSV Mindelheim Dumler (Tor), Schories (3), Amenda (4), Leinich (4), Kinlock (6/5), Kühl (1), Wurm (6), Braun (1), Hörmann Joh. (2/2), Hörmann Jon., Görlt, Voldenauer.

Lesen Sie dazu auch