Über einen Karton, der vierzig Jahre verschlossen blieb

Dass er seiner Schwester Pepi vor 100 Jahren eine Bitte abgeschlagen hat, hat Ludwig Huith bis zu seinem Tod verfolgt – und ihn auf eine ungewöhnliche Idee gebracht.

Ludwig Huith muss seine große Schwester, die bekannte Mindelheimer Malerin Pepi Huith, sehr gern gehabt haben. Sonst hätte er wohl nicht so darunter gelitten, ihr einmal einen Wunsch abgeschlagen zu haben. Und zwar so sehr, dass er um 1980, kurz vor seinem Tod, dem damaligen Leiter des Mindelheimer Heimatmuseums, Erwin Holzbaur, einen Karton überreichte mit der Bitte, den Inhalt bis zum 100. Todestag seiner Schwester am 20. Januar 2022 nicht anzurühren. Danach möge er „eine nützliche Verwendung“ finden. Doch das ist gar nicht so leicht.

Aus dem Karton holt der jetzige Leiter des Heimatmuseums, Markus Fischer, eine Kappe aus schwarzem Samt. Sie ist mit einem gelben Band und einer lilafarbenen Stickerei verziert, dem Wappen einer Universität im französischen Nancy. Zwischen November 1912 und März 1913 hat Ludwig Huith, der später Lehrer in Memmingen und in Mindelheim als der „Herr Professor“ bekannt war, dort studiert.

Weil viele seiner Mitstudenten eine solche Mütze trugen, kaufte er sich eine zur Erinnerung „und betrachtete sie hin und wieder voll Zärtlichkeit“, wie er in einer Erklärung schreibt, die er der Mütze beigelegt hat. „Als nach dem 1. Weltkrieg (...) die zum Leben notwendigen Dinge knapp geworden, bat mich meine Schwester Josefa, die Malerin, daß ich ihr die in Frankreich erworbene Mütze überlasse, damit sie sich daraus ein Häubchen machen könne; denn sie habe eine Kopfbedeckung bitter nötig und ein Hut sei gegenwärtig nicht aufzutreiben.“, schreibt Huith weiter.

Doch er konnte sich einfach nicht davon trennen. Nachdem die stets kränkliche Pepi am 20. Januar 1922 gestorben war, stieß er zufällig wieder auf die Kappe, die sie so gerne gehabt hätte. „Von diesem Augenblick an war mir ihr Anblick unerträglich“, so ihr Bruder, der von „tiefer Reue über mein jämmerliches Versagen gegenüber der armen, bittenden Schwester“ schreibt. „Ich legte die Mütze in diese Schachtel und bitte jeden und jede, die diese Zeilen lesen, sie darin etwa bis zum Jahre 2022 unberührt zu belassen. Sollte sie nach dieser Zeit – 100 Jahre nach dem Tode von Josefa – noch unversehrt und unbeschädigt sein, mag sie immerhin eine nützliche Verwendung finden.“

Tatsächlich ist die Mütze bestens erhalten. „Die ist ladenneu“, sagt Markus Fischer. „Ich rede nicht von einem Wunder, aber komisch ist es schon. Ich habe selten eine so gut erhaltene Mütze aus dieser Zeit gesehen.“ Wer nun aber glaubt, sie könnte wertvoll sein, irrt. „Es gibt keine Studentenmützen-Sammler“, sagt der Museumsleiter. „Deshalb hat die Mütze an sich keinen Wert. Das ist eine rein ideelle Sache.“ Und selbst wenn es einen Markt gäbe, dürfte er die Mütze – immerhin ein Museumsstück – nicht einfach zu Geld machen und dieses spenden, um Ludwig Huiths letzten Wunsch zu erfüllen. Was also tun, um sie dennoch der gewünschten „nützlichen Verwendung“ zuzuführen?

Nach langem Überlegen entschied sich Markus Fischer, die Leserinnen und Leser dieser Zeitung um Spenden zugunsten der Kartei der Not zu bitten. Das Hilfswerk unserer Zeitung unterstützt Menschen aus der Region, die – wie Pepi Huith damals – unverschuldet in Not geraten sind. Er hofft, dass es den Leserinnen und Lesern ähnlich geht wie ihm, als er Ludwig Huiths Brief zum ersten Mal gelesen hat. „Da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Das ist schon berührend, diese lebenslange Reue.“

Wer Ludwig Huiths Anliegen unterstützen will, kann seine Spende für die Kartei der Not unter dem Stichwort „Mütze Pepi Huith“ an die Sparkasse Schwaben-Bodensee (IBAN DE54 7205 0101 0000 0070 70) überweisen.