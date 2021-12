IBad Wörishofen

08:00 Uhr

Bauen: Naturschützer fordern mehr Abstand zum Wald

In Bad Wörishofen darf relativ nahe an den Waldrand gebaut werden. Naturschützer kritisieren das und fordern Änderungen.

Plus Nicht nur der Bund Naturschutz kritisiert, dass zu nahe an den Wörishofer Wald gebaut wird, der in Teilen ein Schutzgebiet von europäischem Rang ist. Auch vom Forstamt kommt Kritik.

Von Markus Heinrich

In Bad Wörishofen wird gebaut, was das Zeug hält. Wohnungen sind in der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu ein heiß begehrtes Gut – und knapp dazu. Naturschützer kritisieren, dass dabei der Schutz des Wörishofer Waldes zu kurz komme. „Aktuell stehen für den Bauwahnsinn alle Ampeln auf grün“, findet der Bund Naturschutz in Bad Wörishofen. Auch vom Amt für Landwirtschaft und Forsten kommt Kritik. Gefordert werden höhere Strafen bei Verstößen und ein neuer Bebauungsplan für den Waldrand.

