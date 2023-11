Ein fröhlicher Kreis der Trachtenkinder

55 Kinder und Jugendliche nahmen in Irsingen am großen Jugendvolkstanz des Trachtenbezirks Mindelheim teil.

Das Tanzen ist noch schöner, wenn so viele da sind", sagte die 14-jährige Sina und strahlte. Dass in diesem Jahr zum Abschluss des Trachtenjahres eine Rekordzahl von 55 Kindern und Jugendlichen aus dem Trachtenbezirk Mindelheim zum Jugendvolkstanz gekommen waren, freute die Jugendleiterin des ausrichtenden Heimat- und Volkstrachtenvereins Alpenblick Bad Wörishofen, Andrea Rieger, besonders. "Dass an diesem Tag die ganz kleinen Kinder mit den größeren übers Tanzen zusammenfinden, ist einfach schön", fand sie.

Der Trachtennachwuchs aus Irsingen plattelt voller Lebensfreude

Und so tanzte, plattelte und drehte der Trachtennachwuchs voller Lebensfreude. "Ich find´s am Schönsten, dass wir so viel tanzen und am Blödsten, dass wir Pausen machen", sagte der siebenjährige Markus fröhlich. Auch der zweijährige Louis tanzte an der Hand seiner Mama, Bezirksjugendleiterin Katharina Venus, begeistert mit.

Laura Boos vom Trachtenverein Bad Wörishofen ist die glückliche Tante vom einjährigen Trachtlernachwuchs Julien (links) und dem zweijährigen Louis (rechts). Foto: Kathrin Elsner

"Er kommt ganz nach der Mama, er will die ganze Zeit Platteln und Drehen", sagte sie und hatte mit der Anleitung der traditionellen Tänze alle Hände voll zu tun. Liebevoll unterstützt wurde sie von den Jugendleiterinnen und -leitern der Trachtenvereine aus Bad Wörishofen, Ettringen, Türkheim und Ottobeuren.

"Zum Jahresabschluss kommen nochmal alle Vereine zusammen, heute würde man sagen, das ist eine Teambuildingmaßnahme", sagte Thomas Kohler gut gelaunt. "Es ist aufregend, dass heute so viele Gruppen zusammen tanzen", fand der achtjährige Adam, der mit einem schüchternen Lächeln erzählte, dass er an Eishockey und Trachtentänzen gleichermaßen Spaß habe.

Das Spiel "Brotzeittütenlauf" sorgte für noch mehr Spaß an einem fröhlich bunten Nachmittag. Foto: Kathrin Elsner

Bei Spielen wie dem "Brotzeittütenlauf" wurde das ansteckende Kinderlachen noch lauter. "Das Schönste ist, das so viele Kinder da sind, es ist zwar ein bisschen Chaos, aber es macht richtig Freude", fasste Renata Stubenvoll treffend einen fröhlich bunten Nachmittag zusammen, der die Trachtenfamilien mit einem echten Highlight in die "stade Zeit" entließ.