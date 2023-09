Mehrere Unfälle in den Baustellen an der A96 im Unterallgäu

Auf der Autobahn A96 im Unterallgäu hat es mehrfach gekracht. Ein Auto verlor sogar Rad samt Aufhängung.

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Wochenende in den Baustellenbereichen der A96 im Unterallgäu ereignet.

Um in den Baustellenbereich der A96 bei Stetten einzufahren, hielt laut Polizei ein 87-jähriger Autofahrer an einem Stoppschild kurz an und fuhr dann auf die Autobahn. Dabei habe er allerdings einen Lastwagen übersehen und gestreift. Um einen Stau zu vermeiden, fuhren beide zum nächsten Parkplatz und warteten dort auf die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert.

Von einem Auto lösen sich Rad und Aufhängung auf der A96 ab

Im Baustellenbereich vor dem Autobahnkreuz Memmingen bei Buxheim berührten sich ebenfalls zwei Fahrzeuge, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schaden hielt sich hier mit geschätzten 80 Euro aber in Grenzen. Bei Erkheim wiederum löste sich während einer Probefahrt aus nicht geklärten Gründen der linke Vorderreifen samt Felge von einem Auto. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer konnten dem Rad samt Aufhängung noch rechtzeitig ausweichen. (mz)

