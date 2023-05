Bewegende Trauerfeier für den verstorbenen Domdekan Kohler

Großer Andrang in Kirchdorf, wo der ehemalige Domdekan Konstantin Kohler beigesetzt wurde, der in ganz Schwaben Spuren hintrerlassen hat.

Die Gläubigen der Kneippstadt und des Ortsteils Kirchdorf nahmen am Freitag Abschied von Prälat Konstantin Kohler. Der beliebte Seelsorger verstarb am 27. April im Alter von 83 Jahren in seinem Geburtsort Kirchdorf, wo er auch als Ruhestands-Geistlicher viele Jahre segensreich wirkte. Der Andrang in dem Ort war enorm. Kohler war als ehemaliger Domdekan des Bistums Augsburg weithin bekannt.

Bei einem Pontifikalrequiem, das Diözesanbischof Bertram Meier in der Pfarrkirche zelebrierte und vom örtlichen Kirchenchor sowie Sängerinnen und Sängern der Pfarreiengemeinschaft St. Justina musikalisch begleitet wurde, gedachten Mitglieder des Domkapitels wie auch viele Priester und Ordensleute im Gebet des ehemaligen Generalvikars und Domdekans. Konzelebranten waren unter anderem die Weihbischöfe Anton Losinger und Josef Grünwald. Wegen des großen Andrangs wurde der Trauergottesdienst auch ins Freie übertragen.

Der einstige Domdekan Konstantin Kohler wurde auf dem Friedhof von Kirchdorf beigesetzt. Foto: Franz Issing

Bezugnehmend auf die Predigt des Evangeliums vom Taubstummen, dem Christus durch Handauflegung Mund und Ohren öffnete, würdigte Bischof Meier den verstorbenen Kohler als einen „Priester des Effata“, des Offenseins und Hörens, der sein Ohr stets den ihm anvertrauten Menschen und besonders den Behinderten geliehen habe. Durchgreifen, so der Oberhirte, war nicht die Sache des früheren Generalvikars, kirchenpolitische Winkelzüge habe er nicht geliebt und auch Intrigen lagen ihm fern. Konstantin Kohler habe den Menschen die Ohren geöffnet und vielen auch das Herz.

Die Kirchdorfer Musikanten umrahmten die Trauerfeier für Konstantin Kohler. Foto: Franz Issing

Nach dem Gottesdienst widmeten zahlreich Redner dem verstorbenen Geistlichen ehrende Nachrufe. Bad Wörishofens Stadtpfarrer Andreas Hartmann dankte Kohler für dessen Wirken in der Pfarreiengemeinschaft. Bürgermeister Stefan Welzel nannte Kohler einen „lebendigen Stein" zwischen Kirche und Kommune. „Er war für uns ein Vorbild, von ihm konnten wir Mut und Gottvertrauen lernen, so der Rathauschef.

Konstantin Kohler wurde 83 Jahre alt. Er starb in seinem Geburtsort Kirchdorf. Foto: Franz Issing

Ähnlich äußerten sich auch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gertrud Huber wie auch Kirchenpflegerin Elisabeth Haindel. Tief bewegt erinnerten sie daran, wie Prälat Kohler Asylsuchenden Deutschunterricht gegeben habe. Nach dem Gottesdienst begleitete eine große Trauergemeinde unter den Klängen der örtlichen Musikkapelle den verstorbenen Priester auf seinem letzten Weg. Wo Konstantin Kohler zu Hause war, wurde er auch beerdigt. Weihbischof Anton Losinger sprach im Beisein von Freunden und Verwandten am Grab die Totengebete.

