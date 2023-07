Klettern

vor 48 Min.

Der BLSV-Kreisvorsitzender klettert mit dem Alpenverein

Plus Seine Mission lautet: Alle 44 Sportarten seines Kreises will BLSV-Kreisvorsitzender einmal ausprobieren. Diesmal ist er beim Alpenverein Mindelheim.

Von Benjamin Adelwarth

"Hoch hinaus" heißt es bei : Mit der Sektion Mindelheim des Deutschen Alpenverein (DAV) geht es zur Ziegelwies in Füssen zum Klettern. Zugegeben eine Sportart, auf die ich mich besonders gefreut habe, zumal ich selber ein begeisterter Kletterer bin.

Gemeinsam mit meinem Sohn Samuel habe ich vor zwei Jahren die Leidenschaft für den Bergsport entdeckt. Begonnen hat alles mit der Teilnahme an einem Kletterkurs aus Neugierde. Seither klettern wir mehrmals im Jahr. Doch am richtigen Felsen ist es auch für uns Premiere, da wir bisher immer am Turm in Mindelheim oder in der Halle in Ottobeuren oder Memmingen geklettert sind.

