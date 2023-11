Konzerte, Theater, Weihnachtsmarkt: Veranstaltungs-Tipps fürs Unterallgäu

"Aphrodites Zimmer" in Breitenbrunn: Lustspiel von Walter G. Pfaus mit dem Theaterverein Breitenbrunn, Haus der Vereine, Kirchhaslacher Straße 9, Sa 19.30 Uhr, So 18 Uhr, Reservierungen unter www.theaterverein-breitenbrunn.de .

"So viel Krach in der Nacht" in Tussenhausen: Komödie von Bernd Gombold mit dem Theaterverein, Vereinsgasthaus Bäckerwirt, Zaisertshofen, Tussenhausener Straße 2, Sa 19.30 Uhr, So 16 Uhr, Reservierungen über das Theatertelefon 08268/1369 oder den MZ-Kartenservice, Tel. 08261/991375.