Leistungssport und Kinder: Bei Anna Kutter-Stumpf ist das kein Problem

Plus Sie zählt zu den besten Ü35-Sportlerinnen Deutschlands und hat ein großes Ziel. Die zweifache Mutter Anna Kutter-Stumpf will zur Siebenkampf-EM nach Italien.

Von Ulla Gutmann

Anna Kutter-Stumpf macht Sport aus Leidenschaft und sie ist richtig gut in ihren Disziplinen im Bereich Leichtathletik: Bei der Bestenliste der Frauen in Deutschland ab 35 Jahren ist sie momentan Dritte beim 100-Meter-Sprint, Erste bei 100-Meter-Hürden und Dritte beim Weitsprung.

Zehn Jahre lang trat die Pfaffenhauserin für den TSV Schwabmünchen an, seit der Saison 2022/2023 startet sie für den TSV Mindelheim. Sie freut sich schon und trainiert auf die deutsche Meisterschaft im August in Mönchengladbach – 100 m Sprint, Hürden, Hochsprung und Weitsprung – und auf die Europameisterschaft im Siebenkampf im September in Pescara in Italien.

