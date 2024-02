Das Marcktfest in Markt Wald geht wieder an den Start

Vom 28. Juni bis 7. Juli steht die Gemeinde Markt Wald ganz im Zeichen des Historienspektakels. Vieles ist bekannt, aber ein Geheimnis wird noch gehütet.

Das Sicherheitskonzept steht, die Organisation läuft, die Vorfreude wächst: Von Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 7. Juli, wird in Markt Wald nach fünfjähriger Pause wieder das Marcktfest gefeiert. Das klingt ja eigentlich ganz einfach, doch dahinterstehen sehr viel ehrenamtliche Arbeit und freiwilliges Engagement. Der Historische Festverein unter dem Vorsitzendem Tobias Strodel steckt mitten in den organisatorischen Vorbereitungen und freut sich, dass die Finanzierung durch die Unterstützung aus der heimischen Wirtschaft mittlerweile gesichert ist. Die Organisatoren rechnen mit rund 500 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das Beste: Es wird auch diesmal kein Eintritt kassiert.

So schön war es beim Marktfest in Markt Wald

Beim „Historischen Marcktfest“ geht es nicht um eine erfolgreich geschlagene Schlacht oder einen großen Feldherrn, sondern um die Erhebung zum Markt: Kaiser Rudolf II. unterzeichnete am 7. April 1593 die Markterhebungsurkunde für Imratshofen, das heutige Markt Wald, die künftig drei Märkte pro Jahr erlaubte. Zum 400. Jubiläum 1993 haben die Markt Walder diesen denkwürdigen Anlass erstmals mit einem historischen Marktfest gefeiert, das seither alle fünf Jahre stattfindet.

Das Sicherheitskonzept für das Historische Marcktfest in Markt Wald steht

In der vergangenen Woche setzte sich Bürgermeister Christian Demmler im Rathaus mit den Verantwortlichen des organisierenden Festvereins, der Polizei Bad Wörishofen, Feuerwehr, Sanitätsdienst und Sicherheitsdienst an einen Tisch, um das Sicherheitskonzept zu besprechen und aus möglichen Erfahrungen der vergangenen Feste die richtigen Schlüsse zu ziehen. Demmler machte schon bei der Gemeinderatssitzung deutlich, dass er diesbezüglich ein sehr gutes Gefühl habe: Nur an Details wurde gefeilt, insgesamt seien alle Beteiligten voll des Lobes für die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Außer einigen medizinischen Einsätzen war lediglich in einem Fall ein Einsatz der Sicherheitskräfte nötig.

Demmler bedankte sich schon im Voraus bei dem Orga-Team des Festvereins für den unermüdlichen Einsatz, der sicher wieder für ein wunderbares historisches Fest sorgen werde, ist sich Demmler sicher. Der zustimmende Applaus aller Gemeinderäte machte auch deutlich, dass das Marcktfest für alle Markt Walder ein Highlight war und wieder werden soll.

Das Marcktfest 2019 übertraf alle Erwartungen

Das Historische Fest 2019 übertraf alle Erwartungen und ist noch in allerbester Erinnerung. Am Bewährten festhalten und Neues ermöglichen: Das Team im Tobias Strobel hat schon einiges auf die Beine gestellt, um die Weichen dementsprechend zu stellen: Der Festverein hat die Planungshoheit und sorgt für Absperrung, Infrastruktur und Sicherheit. Die Vereine stellen dann ein entsprechendes Programm auf die Beine. Ende März wird bei einer Vollversammlung aller Vereine die übergreifende Planung besprochen und abgestimmt. Die Vereine müssen dann „nur“ noch ihr Lager organisieren. Über Vereinsgrenzen hinweg wird zweimal im Monat ein Stammtisch der Musik- und Spielleut‘ angeboten, um gemeinsam Stücke einzustudieren.

Eine eigene Nähstube unter der Leitung von Claudia Nägele, Tina und Gusti Hacker ist auch diesmal wieder aktiv. Um neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit historischen Bauerngewändern auszustatten. Neu im Programm dieses Jahr ist ein weiteres Highlight am zweiten Festsonntagmorgen. Details werden noch nicht verraten, so Stefan Klaus, Vorsitzender der Oberneufnacher Musikanten, der sich auch diesmal wieder um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Beim letzten Fest wurde als Highlight ein „trojanischer Pudel“ präsentiert und die Oper „Der trojanische Brüggele Pudel“ aufgeführt. Und klar, auch diesmal werden die Oberneufnacher Musikanten etwas ganz Besonderes zeigen, aber: „Der Titel der neuen Oper ist noch streng geheim, aber wir üben schon die ersten Stücke ein. Lasst euch überraschen“, sagt Stefan Klaus augenzwinkernd.

Die Vereine haben sich für das Markt Walder Marcktfest viel vorgenommen

Weitere Highlights sind Feuerspucker und Akrobatikvorführungen der Markt Walder Turner, die Trommelgruppe „Knüppel aus dem Sack“, Spielleute des Theatervereins Markt Wald, mittelalterliche Tänze der Zusamfunken, historische Musik des Musikvereins Markt Wald und – diesmal neu – auch der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach. Einen historischen Cinematograf zeigt Matthias Janetti.

Hungrig und durstig muss keiner bleiben: An 14 Ständen werden unterschiedliche Speisen und Getränke angeboten. Am zweiten Festsonntag dreht sich ein Ochs am Spieß, der zum Mittagessen von der Jungenmannschaft Markt Wald zubereitet wird.

Neben dem Bauernmarkt wird diesmal noch großer Handwerkerhof mit Vorführungen von Töpfern bis Klöppeln geboten.

Festprogramm:

Freitag, 28. Juni

18.30 Uhr Festakt mit zeittypischer Musik der Musikanten auf der Marktplatzbühne. Anschließend im gesamten Festbereich buntes Lagerleben mit Spiel, Tanz, Gesang und Bewirtung.

Samstag, 29. Juni

10.30 Uhr Einzug aller Beteiligten in historischen Gewändern durch das obere Tor zum Marktplatz. Aufziehen der Marktfahne und Proklamation der Marktordnung von 1593, Eröffnung des Bauernmarktes mit Großvieh, Kleinvieh, Verkauf von heimischen Produkten und Leckereien sowie Vorführungen der Handwerker.

Einzug aller Beteiligten in historischen Gewändern durch das obere Tor zum Marktplatz. Aufziehen der Marktfahne und Proklamation der Marktordnung von 1593, Eröffnung des Bauernmarktes mit Großvieh, Kleinvieh, Verkauf von heimischen Produkten und Leckereien sowie Vorführungen der Handwerker. Den ganzen Tag bis in die Nacht mittelalterliches Dorf- und Lagerleben im gesamten Festbereich. Neben dem offiziellen Programm immer wieder spontan angekündigte Vorführungen der Musikanten, Tänzer, Gaukler und Feuerspucker.

Sonntag, 30. Juni unter Mathias Jannetti. Anschließend begleiten Musikanten die Besucher durch das Markttor zum Fest.

10.00 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit der „Missa Festiva“ von Christopher Tambling mit den Projektchor

Donnerstag, 4. Juli

19.30 Uhr „Musikanten vereinigt Euch“ in der Pfarrkirche Markt Wald . Aufführung der „Missa Festiva“ durch den Projektchor gemeinsam mit dem „Duo Saitenspuren“.

Am zweiten Festwochenende 5. - 7. Juli wird das Fest mit dem gleichen Programm wiederholt, außer dem Festakt am Freitag und dem Festgottesdienst am Sonntag.