Vor dem Partyzelt in Zaisertshofen war Schluss mit lustig: Frau rastet aus

Weil sie nicht in ein überfülltes Festzelt durfte, ist eine Unterallgäuerin ausgerastet. Sie trat, schlug und beleidigte zwei Security-Mitarbeiter. Das hat nun Konsequenzen.

Am Abend nach dem Faschingsumzug in Zaisertshofen im Februar war für eine Unterallgäuerin Schluss mit lustig: Weil ein Security-Mitarbeiter die heute 37-Jährige daran hinderte, sich zusammen mit ihrer Schwester in das bereits überfüllte Partyzelt zu drängeln, rastete sie derart aus, dass sie sich nun vor dem Memminger Amtsgericht verantworten musste.

Der Verhandlung war ein Strafbefehl wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung sowie Beleidigung vorausgegangen, gegen den die Unterallgäuerin Einspruch eingelegt hatte. Vor Richter Nicolai Braun gab sie an, sich nur noch in sehr groben Zügen an den Abend erinnern zu können. "Ich war wirklich total besoffen", sagte sie. Dass sie jemanden geschlagen und beleidigt haben könnte, könne sie sich nicht vorstellen. "Das bin ich nicht."

