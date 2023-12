Mindelheim

Anwohner haben Sorge: Ärger um umgestürzte Bäume in Mindelheim

Bei einem Sturm im Hochsommer ist diese städtische Birke in der Hopfenstraße in Mindelheim auf ein privates Grundstück gefallen.

Plus Ein Anwohner einer Baumreihe in Mindelheim fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. Er sieht sein Hab und Gut in Gefahr, weil die Zahl schwerer Stürme zunimmt.

Von Johann Stoll

Robert Greisel wohnt in der Hopfenstraße im Nordwesten von Mindelheim. Fünf Birken seien an der Mindel in Nähe seines Anwesens innerhalb von nur sechs Wochen durch Stürme gebrochen. Am 11. Juli gab es ein schweres Unwetter, ebenso am 24. August mit starkem Wind über dem Bergwald. Betroffen war die Westseite der alten Mindel im Bereich nördlich der Luxenhofer Straße bis zum Schinderweg Richtung Norden, schildert Greisel die Situation.

Der Bauhof der Stadt Mindelheim hat die Sturmschäden beseitigt

Die Stadt hat die Sturmschäden in der Folge beseitigt. Dafür ist Greisel dem Bauhof auch dankbar. Der Verwaltung allerdings hält der Anwohner vor, dass sie nichts weiter unternommen habe – außer festgestellt, dass die Birken Windstärke acht aushalten. Das bedeute aber, dass die Versicherung der Stadt Mindelheim keine Haftung für Schäden überrnimmt. Anders gesagt: Will sich der Anwohner, auf dessen Grundstück nur kleine Bäume stehen, gegen herabfallende Äste oder Baumteile absichern, müsste er selbst eine Versicherung abschließen. Er müsste sich also für Schäden absichern, die von Bäumen ausgehen, die auf städtischen Grund stehen. Greisel sieht das nicht ein. Bei Windstärke acht könne es auch mal zu einer Böe mit Windstärke zehn oder mehr kommen.

