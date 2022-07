Als Mindelheim eigenes Geld druckte

Auch wenn die Inflation derzeit hoch scheint: Vor 100 Jahren litten die Mindelheimer noch ganz anders unter der Geldentwertung. Die Stadt versuchte es mit Notgeld.

Die Mass Bier kostet 3,36 Milliarden Mark. Das war im September. Ende Oktober mussten Durstige 5,04 Milliarden Mark für dieselbe Menge Gerstensaft hinblättern. Und ab 5. November kostete das Vergnügen 42 Milliarden Mark. Wer sich heute wegen einer Inflationsrate von etwas über sieben Prozent Sorgen macht um die Geldentwertung, der mag sich ausmalen, wie den Menschen vor 100 Jahren geschah. In Mindelheim gab es den verzweifelten Versuch, sich von der Reichsmark abzukoppeln. Die Stadt druckte eigenes Geld. Am Ergebnis änderte das aber nichts: Der Wert des Geldes schmolz dahin, wie Schnee im Hochsommer.

Die alten Mindelheimer Scheine sind wertvolle Zeitdokumente

Aber eines immerhin brachte dieses Mindelheimer Geld mit sich: Auf den Scheinen waren neben den immens hohen Zahlen wie 10.000.000 oder 50.000.000 oder eine Billion Mindelheimer Motive abgebildet. Zu sehen sind auf diesen Geldscheinen beispielsweise eine Stadtansicht, das im Bau befindliche spätere Maristeninternat mit Mindelburg, das Westernacher Tor oder Georg von Frundsberg. So sind die Scheine heute ein wertvolles Dokument einer Zeit, die die Deutschen als Trauma über Jahrzehnte prägen sollte. Die Motive übrigens stammten von dem Mindelheimer Künstler Max Beringer und dem Malermeister Ernst Holzbaur.

Ausgelöst worden war die Krise durch die immensen Forderungen der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg im Versailler Vertrag. Die Reparationszahlungen führten zu einer Wirtschaftskrise im Reich. Verschärft hat sich die Lage Anfang 1923, als das Ruhrgebiet besetzt wurde. Frankreich und Belgien waren einmarschiert, um ihre Reparationsforderungen aus dem Versailler Vertrag kompromisslos mit Gewalt durchzusetzen. An Ruhr und Rhein kam es in der Folge immer wieder zu Toten und Schwerverletzten. Die Reichsregierung in Berlin hatte zum passiven Widerstand aufgerufen. Diese Politik war immens teuer, weil Unternehmen und Beschäftigte – vergleichbar mit den Ausgleichszahlungen in der aktuellen Corona-Krise – mit massiven Geldtransfers aus Berlin über Wasser gehalten werden mussten. Weil die Wirtschaftskraft aber nach dem Ersten Weltkrieg am Boden lag, warf die Politik die Druckerpressen an.

Der Wert des Geldes war im freien Fall

Bis zu 15.000 Beschäftigte taten im Reich über Monate nichts anderes, als Geld zu drucken, dessen Wert sich jeden Tag im feien Fall befand. In Mindelheim wie anderswo auch kamen die Geschäftsleute kaum noch nach, ihre Preise anzupassen. Wer nicht schnell genug die Preise erhöhte, verlor über kurz oder lang all sein Hab und Gut. 1922, also vor 100 Jahren, beschloss der Stadtrat von Mindelheim, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. 20 Millionen Mark an Notgeld sollten ausgegeben werden.

Die Bayerische Staatsregierung sprach allerdings ein Wörtchen mit. Ein Guthaben in gleicher Höhe musste in München hinterlegt werden. Und auch der Reichsfinanzminister sprach ein Wörtchen mit. Er setzte zunächst durch, dass die Stückelung des Geldes höchstens 1000 Mark betragen dürfe. Die Laufzeit sollte nur zwei Monate betragen.

Weil die Inflation schneller war als die Bürokratie, verzichtete die Stadt letztlich auf die Einführung dieses Notgeldes. Auch Gutscheine im Wert von 10.000 Mark, die vom Februar 1923 an ausgegeben werden sollten, kamen erst gar nicht mehr in Umlauf.

Den Begriff „Notgeld“ vermied Mindelheim damals tunlichst, um sich keinen Ärger mit übergeordneten Stellen einzuhandeln. Stattdessen war von Gutscheinen die Rede. Mitgemacht haben die neun Banken, die es damals in Mindelheim gab. So konnte die Finanzierung eines Wasserkraftwerks bei Frankenhofen und ein neues Altersheim im Mühlweg gesichert werden, heißt es im Buch „Mindelheim im 20. Jahrhundert“ von Dr. Berndt Michael Linker. Ohne dieses eigene Mindelheimer Geld hätten 80 Prozent der Arbeiter in der Stadt ihre Arbeit verloren.

In der Folge gab die Stadt bis zu 100 Billionen Mark Schuldscheine über die Sparkasse aus. Diese hatten einen Wert von einer bis 20 Milliarden Mark. Der Reichsfinanzminister war damit alles andere als einverstanden. Überliefert ist der Satz, den Linker zitiert: „Dem Unfug wilder Notgeldausgabe muss mit aller Schärfe entgegengetreten werden.“

Im November kostete eine Semmel zwei Milliarden Mark

Für die Bevölkerung war die Geldentwertung eine Zeit großer Not. Waren und Dienstleistungen wurden zurückgehalten. Leidtragende waren alle, die einkaufen mussten. Diebstähle und Schiebereien riefen regelmäßig die Polizei auf den Plan. Brot war 2023 in Windeseile ausverkauft. Ein Pfund Schwarzbrot kostete übrigens am 27. Oktober 1,8 Milliarden Mark. Am 8. November musste man schon 32 Milliarden hinblättern. Eine Semmel kostete an diesem Tag zwei Milliarden Mark.