BRK-Seniorennachmittag in Mindelheim: Zeit ist das wertvollste Geschenk

Beim Adventsnachmittag des BRK-Frauenarbeitskreises in Mindelheim genossen die Gäste gute Unterhaltung und das fröhliche Beisammensein.

Das Schönste, was man zu Weihnachten schenken kann, ist wohl gemeinsame Zeit. Dessen ist sich auch der Frauenarbeitskreis Mindelheim des Roten Kreuzes bewusst. Nach dreijähriger Corona-Pause luden Erika Freuding und ihr Team wieder ältere und alleinstehende Mitbürger aus Mindelheim und Umgebung zu einem Adventsnachmittag ins Forum ein.

Auf die vielen Gäste wartete ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gesang, Gedichten und Geschichten und natürlich gab es auch Kaffee und Kuchen. Stimmungsvoll begrüßt wurden die Seniorinnen und Senioren von den Günztaler Alphornbläsern. Von Markus Felser dirigiert unterhielt die Mindelheimer Sängervereinigung dann mit weihnachtlichen Weisen und Gedichten, die zu Herzen gingen. Ein weiterer Höhepunkt: Julia Schuhwerk, die Enkelin des bekannten Türkheimer Heimatdichters Poldl Schuhwerk las aus den Büchern ihres Großvaters und Christine Faußner sorgte an der Harfe für musikalische Untermalung.

Mindelheims Stadtpfarrer machte sich Gedanken übers Älterwerden

Dekan Andreas Straub würzte sein Grußwort mit heiteren Gedanken zum Älterwerden. Dass man nicht mehr ganz jung ist, merke man daran, wenn die Buchstaben in der Zeitung zu klein sind, die Leute so leise sprechen, dass man sie kaum versteht, alle Gleichaltrigen viel älter aussehen als man selbst und auch die Spiegel nicht mehr sind, was sie einmal waren.